Как една яхта за 500 милиона долара сдобри САЩ и Иран

В разгара на най-горещия геополитически конфликт на планетата, една суперяхта за 500 милиона долара успя да постигне невъзможното - да премине необезпокоявана през блокирания Ормузки проток. Плаващият под руски флаг съд с името "Норд", собственост на най-богатия руснак Алексей Мордашов, прекоси стратегическия воден път в събота, докато Иран и САЩ поддържат несигурно примирие, предаде Ройтерс.

Мирно преминаване сред военни кораби

Случаят предизвика вълна от въпроси, тъй като трафикът през протока е драстично ограничен от 28 февруари насам, когато започнаха военните действия на САЩ и Израел срещу Иран. Преди конфликта през зоната преминаваха по 140 съда дневно, докато днес броят им е сведен до минимум. "Норд" обаче премина по одобрен маршрут без нито един изстрел или предупреждение от враждуващите страни.

"Иран не се намеси, тъй като това е граждански съд на приятелска държава. Американската страна също не повдигна въпрос, защото яхтата не е акостирала в ирански пристанища", обясни източник, близък до Мордашов.

Сянката на санкциите

Алексей Мордашов, чието състояние "Форбс" оценява на внушителните 37 милиарда долара, е собственик на стоманодобивния гигант "Северстал" и е известен с близките си връзки с Кремъл. За да избегне международните санкции, през 2022 г. собствеността върху 142-метровата яхта бе прехвърлена на съпругата му. Въпреки че е обект на редица ограничения, "Норд" продължава да се движи по света като символ на недосегаемостта на руските милиарди.

От Дубай до Оман

Данните от платформата Marine Traffic показват, че луксозният плавателен съд е напуснал Дубай в петък вечерта, преминал е през опасните води на протока и в неделя сутринта вече е акостирал в оманското пристанище Ал Мудж.

Този инцидент е ясен знак за специфичния статут на Русия в региона. Докато светът следи за всяко движение в Ормузкия проток, "Норд" се превърна в доказателство, че дори в зона на военни действия, дипломацията на "черното злато" и стоманата намира пролука.

