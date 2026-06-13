Ваня Григорова показа социализма по бански СНИМКИ

Независимият общински съветник в Столичния общински съвет Ваня Григорова изненада последователите си с необичаен кадър от морската си почивка. Известната икономистка публикува снимка по бански в профила си във Facebook, показвайки, че освен с

обществените и политически теми, намира време и за заслужен отдих.

На кадъра Григорова позира на плажа на фона на морето, скрила поглед зад слънчеви очила. Косата ѝ е разрошена от морския бриз и солената вода, а визията е допълнена от стилен бански с флорални мотиви.

Публикацията бързо привлече вниманието на потребителите в социалната мрежа, а мнозина не скриха изненадата си от по-неформалната страна на общинската съветнич

Кадрите по бански предизвикаха истинско вълнение онлайн, като за няколко часа събраха повече коментари от някои заседания на Столичния общински съвет. Наблюдатели дори отбелязаха, че публикациите са успели да обединят хора с напълно противоположни политически възгледи – нещо, което рядко се случва в българската политика.

Според неофициални източници част от потребителите първоначално решили, че гледат туристическа реклама, а не профил на общински съветник. Други пък коментираха, че най-накрая са разбрали защо политиците говорят толкова много за летния сезон.

В социалните мрежи не липсваха и шеги, че снимките са постигнали по-висок рейтинг от повечето дебати за бюджета на София. Някои потребители дори предложиха следващите заседания на общинския съвет да се провеждат край басейн, за да се повиши общественият интерес към местната власт.

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