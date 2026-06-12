750 eвpo зa пpaне, 300 ако ходиш по бански по улицата - нaй-cтpaннитe глoби в Иcпaния
Не може да си кръстиш детето на злодей или диктатор
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Не може да си кръстиш детето на злодей или диктатор
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