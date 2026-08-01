Фолкдивата Мария вечеря до Ямал

Фолкпевицата Мария и семейството й са вечеряли на съседна маса до звездата на световния футбол Ламин Ямал и неговата приятелка, разкриват запознати, пише "Телеграф".

Луксозното събитие се е случило в Сен Тропе, където испанецът си почива след Световното първенство по футбол, а българката е на почивка със своето семейство по повод 18-годишния рожден ден на дъщеря й Марая.

Лукс

Сред най-впечатляващите преживявания по време на почивката е полетът на семейството с хеликоптер над Френската Ривиера. От въздуха Сен Тропе и Лазурното крайбрежие изглеждат още по-впечатляващо. От споделени в социалните мрежи кадри и видеа на звездното семейство става ясно, че хотелската стая на Марая е била изпълнена с розови балони, а сред специалните изненади се открояват и огромни букети, един от които прави впечатление, защото е изпълнен с множество розови рози. За специалната вечеря пък двете жени впечатлиха с елегантни тоалети - еднакви рокли с флорални мотиви. Попфолк певицата заложи на черния вариант на модела, докато 18-годишната Марая на този в бяло.

Гадже

На семейната празнична почивка е присъствало и гаджето на Марая. Тази година дъщерята на Мария завърши средното си образование след 12 години обучение в Англо-американското училище в София. На завършването брюнетката представи и своя изложба.