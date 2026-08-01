Атомната бомба над Хирошима създала непознат метал. Учените изумени

Атомната бомба, хвърлена над Хирошима, Япония, през 1945 година, е една от най-разрушителните сили в историята. Проучване в Science Advances разкрива, че тя е създала и рядък метал, невиждан преди на Земята.

"Съобщаваме за откритието на непозната досега многокомпонентна сплав", написаха изследователите.

Международен изследователски екип откри материала при изследване на 34 проби от радиоактивни отпадъци, съдържащи хирошимаити, малки капчици, запазени в пясъците на залива на Хирошима. Тези ядрени остатъци се образуват при температури над 6500 градуса.

Откритието под микроскопа

При изследване на капчиците с мощен електронен микроскоп, учените откриха малки метални частици, като ги инспектираха с рентгенова дифракция. Повечето от тях бяха обикновени железно-хромови сплави, но Последното зърно съдържаше комбинация от желязо, хром, никел, манган, молибден, силиций и алуминий, подредена в атомна структура, никога преди наблюдавана в конвенционалните сплави. Тази уникална конфигурация се е формирала, когато металните пари от взрива са се охладили мигновено при разширяването на огнената топка.

"Това изследване показва, че антропогенни, тоест създадени от човека, екстремни условия могат да доведат до формирането на непознати досега материали", написаха изследователите.

Как е открита частицата

През 2019 година пенсиониран геолог на име Марио Ваниер откри миниатюрни стъклени частици, докато преглеждал пясъци от плажовете на залива на Хирошима. Частиците, наречени хирошимаит, се оказаха отломки от атомния взрив. Тимът, включващ Луа Бинди, геолог от Университета на Флоренция, изследва 34 фрагмента хирошимаит, ширината им варира от няколкостотин микрометра до няколко милиметра. В една от частиците откриха няколко метални кристала. Химичният анализ показа едно богато на силиций зърно, дълго само 10 микрометра.

"Само едно зърно от новата сплав беше открито, така че изглежда рядко", казва Бинди.

Защо това е важно за науката

Изследователите смятат, че откритието може да постави основата за създаването на по-леки и по-топлоустойчиви материали в бъдеще. Интересът към многокомпонентни сплави расте, тъй като те могат да имат свойства, трудни или дори невъзможни за постигане с конвенционални сплави. Пол Асимоу, геолог и геохимик от Калифорнийския технологичен институт, който не е участвал в изследването, коментира предизвикателството.

"Ядреният взрив е толкова екзотичен, че може да създаде неща, които никога не сме виждали, но това няма голяма технологична стойност, освен ако не намерим различен и по-ефективен начин да достигнем до същия краен продукт."