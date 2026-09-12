Атомната бомба над Хирошима създала непознат метал. Учените изумени
Учени откриха уникален сплав от шест метала в стъклени частици, оцелели в пясъците на залива
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Учени откриха уникален сплав от шест метала в стъклени частици, оцелели в пясъците на залива
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Минута мълчание в Хирошима
То е част от колекцията на съоснователя на Microsoft Пол Алън
Американският президент Барак Обама направи историческо посещение в Мемориалния парк на мира в Хирошима, с което стана първият действащ държавен глава...
Такаши Коидзуми, посланик на Япония На 10 и 11 април 2016 г. в Хирошима, Япония, се проведе среща на външните министри на страните от Г-7 , на която...
Лидерът на шиитската групировка „Хизбулла" Хасан Насрала заплаши да атакува газовите хранилища в Хайфа при продължаване на увеличаване на напрежението...
Атомните гъби над Хирошима и Нагасаки спасиха мира Вчера в цял свята отбелязаха 70 години от окончателния край на Втората световна война. Наистина оф...
Нагазаки почете паметта от жертвите на атомната бомбардировка Папата: И след 70 години тази трагедия предизвиква ужас и отвращение С емоционална мем...
Как големият журналист Костадин Батков видя следите от трагедията Големият български журналист от близкото минало Костадин Батков, заслужено наречен...
Хирошима. Десетки хиляди хора се събраха в Мемориалния парк на мира в Хирошима, за да отбележат 68-годишнината от американската атомна бомбардировка...