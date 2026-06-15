Колко близо е Иран до атомна бомба?

Ядрената програма на Иран е сред най-спорните и чувствителни теми в международната политика през последните десетилетия. Именно тя беше посочвана многократно от американския президент Доналд Тръмп като основна причина Съединените щати да подкрепят военните действия на Израел срещу Иран, пише BBC.

Техеран последователно твърди, че ядрената му програма има изцяло мирен характер и е предназначена за производство на енергия и научни цели.

Съединените щати и Израел обаче от години изразяват съмнения, че зад официалните обяснения се крият усилия за създаване на ядрено оръжие.

През 2015 г. Иран подписа международно ядрено споразумение със световните сили, което ограничи обогатяването на уран до 3,67 процента. Това ниво е достатъчно за производство на гориво за граждански атомни електроцентрали, но е далеч под необходимото за създаване на ядрено оръжие.

За сравнение, оръжейният уран обикновено е обогатен до поне 90 процента.

Ситуацията се промени през 2018 г., когато Доналд Тръмп изтегли САЩ от споразумението и възстанови санкциите срещу Иран.

След това Техеран започна постепенно и открито да увеличава нивата на обогатяване на урана.

По данни на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), до юни миналата година Иран вече е обогатявал уран до 60 процента и е натрупал около 400 килограма запаси на това ниво.

Макар 60-процентният уран да не е достатъчен за ядрено оръжие, експертите подчертават, че това е технически много близо до прага от 90 процента, необходим за създаването на атомна бомба.

Допълнително безпокойство предизвиква и ограничената възможност за международен контрол.

От Международната агенция за атомна енергия съобщиха, че наскоро са успели да извършат рутинна инспекция в атомната електроцентрала в Бушер. В същото време инспекторите не са имали достъп до част от останалите ирански ядрени обекти в продължение на почти година.

Именно липсата на пълна прозрачност продължава да бъде една от основните причини за напрежението между Иран и западните държави.

Засега Техеран отрича да разработва ядрено оръжие, но ядрената му програма остава сред най-големите предизвикателства пред международната сигурност.

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