Колко близо е Иран до атомна бомба?
Ето какво се знае за ядрената програма на Техеран
Следете всички новини, анализи и коментари за Маае. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ето какво се знае за ядрената програма на Техеран
Шефът на МААЕ с тревожен доклад след инспекцията
Курската АЕЦ е изключително уязвима, тъй като няма изграден защитен купол
Наличието на такива експлозиви е несъвместимо със стандартите за безопасност
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) даде разрешение на Япония
В момента се изясняват техническите подробности
Ето кога и как е станало спирането
Амано беше начело на МААЕ от декември 2009 г. и трябваше да остане на този пост до 30 ноември 2021 г.
България може да бъде стратегически партньор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и ФАО ( Организацията за прехрана и земеделие) в сфера...
Ядрената сигурност никога не е даденост, заяви шефът на МААЕ Мащабът на чернобилската трагедия бе сведен до минимум само благодарение на себеотрицани...
Техеран. Иран е започнал процеса по ограничаване на програмата за обогатяване на уран, съобщи държавната телевизия в страната. Процесът беше договорен...
Шефът на международната ядрена агенция е на посещение в Техеран
Виена. Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) окачестви като "много конструктивни" разговорите с Иран за ядрената програма на страната и съо...
АЕЦ пребори загубите и вече трупа печалби
Вашингтон. Едва заглъхнал, скандалът с подслушването на чужди страни и международни организации от американската Агенция за национална сигурност (АНС)...
Нито ВЕИ, нито шистовият газ ще успеят да изтласкат атомните централи от световния енергиен баланс, заяви Юкиа Амано на „Атомекспо 2013"