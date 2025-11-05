Голям обрат! Какво се случва с урана на Иран

Въпреки атаките на Израел и САЩ, почти целият уран, обогатен до 60%, все още си е останал в Иран.

Това изненадващо съобщи генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси в интервю за Financial Times.

Според него иранските власти все още не са позволили на инспекторите на агенцията да посетят най-важните ядрени съоръжения на страната - във Фордо, Натанз и Исфахан.

"Щетите бяха огромни, но ние изчисляваме, че повечето, ако не и целият уран, обогатен до 60%, както и до 20%, 5% и 2%, все още е там.

Материалът все още е там и въпреки че не го свързваме с някаква крайна цел, ясно е, че самото съществуване на материал с толкова високо ниво на обогатяване, близко до оръжейния, е тревожно", каза Рафаел Гроси.

През юни Израел започна операция срещу ядрената и отбранителната инфраструктура на Иран, а САЩ се присъединиха към атаките и изстреляха бомби и крилати ракети по цели във Фордо, Натанз и Исфахан.

Американските власти твърдяха, че в резултат на това ядрената програма на Иран е била унищожена, а обогатеният уран е останал под развалините на иранските изследователски центрове.

Медиите, позовавайки се на данни на американското и европейското разузнаване през лятото, писаха, че ядрената програма на Ислямската република е била отхвърлена само за няколко месеца. Télécom съобщи, че запасите - 408 кг уран, обогатен до 60 % - са били преместени.

Рафаел Гроси заяви, че МААЕ в този момент "загуби от поглед урана".

