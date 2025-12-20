Убийствата, които смразиха света! Шок от Холивуд до Истанбул

Какво става с децата ни? Как ги възпитахме, че ги превърнахме в убийци?

Погребалната камбана на този кошмарен въпрос звучи от Холивуд до Истанбул след като само за няколко дни синът на легендарния режисьор Роб Райнър получи обвинение за убийството на родителите си, а дъщерята на една от най-обичаните турски певици – Гюллю, влезе зад решетките като главната заподозряна, която е бутнала майка си от прозореца на 6 - тия етаж.

Макар сюжетите да са различни, трагедията е обща.

Талантливият режисьор Райнър режисира няколко криминални филми по истински случаи, но неговата смърт надмина всички холивудски хоръри. Цялата филмова индустрия в САЩ продължава да скърби за трагедията на Роб и съпругата му Мишел, открити мъртви в дома им в Лос Анджелис в неделя, 14 декември. Случаят бързо придоби зловещ обрат след като стана ясно, че техният син, Ник Райнър, почти веднага е бил задържан от полицията.

Кои са Роб и Мишел Райнър?

Роб Райнър е една от най-емблематичните фигури в Холивуд, режисирал култови филми като: „Принцесата булка“ (1987), „Когато Хари срещна Сали...“ (1989), „Мизерия“ (1990) и „Няколко добри мъже“ (1992).

Той среща Мишел Сингър, когато режисира „Когато Хари срещна Сали...“. Двойката се омъжва през 1989 г. и имат три деца, като Ник Райнър е второто от тях. Той открито е говорил за личната си борба със зависимостта от различни опиати, която е започнала още в тийнейджърските му години и в един момент го е довела до това да остане без дом.

В интервю от 2016 г. Ник споделя за опита си да се възстанови: „Сега, от доста време съм си вкъщи и някак си свикнах да бъда в Лос Анджелис и да съм сред семейството си“.

Баща му прави жест и го назначава за съавтор на сценария на филма „Being Charlie“ (2016), който лично режисира. Филмът разказва историята на тийнейджър, зависим от наркотици и е вдъхновен от борбите на Ник със зависимостта.

Наркотиците не прощават

Десет години по-късно стана ясно, че изобщо не се е излекувал. Сестра му, Роми Райнър, е намерила баща си Роб и майка си Мишел мъртви в дома им и е извикала полицията.

Джейк Райнър, най-големият син, също останал потресен от видяното. За разлика от брат си, той успешно продължава кариерата на 78-годишния си баща, който си отиде преждевременно, в разгара на снимките на поредния си филм.

След като 32-годишният Ник Райнер беше задържан за убийството, започнаха да излизат зловещи подробности. Според разследващите той е убил родителите си с нож.

Американски медии съобщават, че в събота вечерта Ник Райнер е влязъл в конфликт с родителите си по време на празненство, организирано от комика Конан О’Брайън и е бил изгонен оттам.

Окръжният прокурор Нейтън Хохман обяви, че срещу Ник Райнер ще бъдат внесени две обвинения за убийство от първа степен, които предвиждат наказание доживотен затвор без право на замяна или смъртно наказание.

Адвокатът му Алън Джаксън заяви, че Ник все още не е медицински годен за първото си явяване в съда. Ник все пак се появи в съда, но не отговори на никой от въпросите и гледаше неадекватно.

Най-големият скандал

На другия край на света – в Турция, трагедията с турската звезда Гюллю, се превърна в най-големия скандал на страната за последните години.

51-годишната Гюллю, чието истинско име е Гюл Тут, е изключително популярна турска певица, известна със своя специфичен глас, която стана звезда още на 15 години през през 90-те години на миналия век, пеейки по сватби и в нощни клубове, за да помага финансово на семейството си.

Най-известните ѝ хитове - „Oyuncak Gibi“, „Değmezmiş Sana“ и „Kopamam Senden“, се пеят и досега от десетки хиляди фенове, които плакаха на погребението й. Има две деца от брака си с бизнесмена Гюрол Гюлтер, с когото се развежда през 2002 г., а след години мълчание преди няколко години се появи отново на сцената с драстична промяна във външния си вид.

Първоначално приемана като „нещастен инцидент“, трагедията със смърта й се превръща в брутална криминална драма, в която се преплитат лъжи, скрити аудиозаписи, изтрити видеа, алкохол, насилие и опити за бягство.

Фаталната нощ беше на 26 септември, когато Гюллю, прекарва вечерта в дома си в Чънарджък заедно с дъщеря си Тюгян Юлкем Гълтер и нейна приятелка.

Компанията консумира алкохол и се наслаждава на музика, докато Гюллю се оттегля за кратко в банята. По това време дъщерята и приятелката й отварят прозореца, пускат любимия й ромски ритъм „Малкара“ и я канят обратно в салона.

Последните думи

Анализът на аудиозаписите от камерите, извършен от турската агенция TÜBİTAK, разкрива ужасяваща сцена – докато Гюллю е в банята, Тюгян казва: „Сега ще те хвърля!“. Следват боричкане, викове и тишина. Мигове по-късно, докато Гюллю пада от шестия етаж, дъщерята й студено произнася: „Хайде, довиждане, бай-бай“. Този израз се превръща в символ на случая и е най-цитираният ред в турските медии.

След трагедията полицията проследява дъщерята и нейната приятелка, които са засечени с два големи куфара, готови да избягат първо към Грузия и, ако не успеят, към Франция. Разследването твърди, че са планирали дори да се скрият в ремарке на ТИР, за да избегнат засичане на границата или летищата.

Прокуратурата вече повдигна официални обвинения срещу двете жени – дъщерята на Гюллю и нейната приятелка – за умишлено убийство, опит за бягство и даване на подвеждащи и конфликтни показания.

Разследването откри изключително напрегнати отношения между майка и дъщеря, белязани от пристъпи на ярост след алкохол. В месеците преди трагедията дъщерята споделяла охотно с приятели за конфликтите с майка си.

Адвокатите на двете момичета първоначално подаваха жалби срещу журналисти и инфлуенсъри за клевета, но когато прокуратурата разкрие поредица от доказателства, се отказаха от защитата.

Праматичен обрат настъпи сле като в материалите по делото бе включен нов детайл: в нощта на трагедията жертвата е била примамена към стаята и към прозореца с българската ромска песен „Малката“ – мелодия, която Гюллю много обичала и често танцувала на нея. Когато Гюллю влиза в стаята и се присъединява към танците, доближавайки се до прозореца – идва фаталния момент.

Разказва го приятелката на дъщеря й- Султан Нур Улу. Тя твърди в показанията си, че е видяла как Тугян Гюлтер е бутнала майка си към отворения прозорец.

По думите ѝ, Гюллю е била с лице към стъклото, когато дъщеря ѝ я е прегърнала около коленете и я е тласнала, вследствие на което певицата е загубила равновесие и е паднала.

След падането, по думите ѝ, дъщерята започнала да крещи „Бягай!“ и да симулира истерия, докато тя самата останала в шок.

Заплахи, мълчание и страх

Султан Нур Улу разказва още, че дълго време не е споделяла видяното от страх. Според думите ѝ, Тугян ѝ е отправила пряка заплаха: „Ако аз изгоря, ще изгорим и двете“. Причината била именно това, че Улу е станала свидетел как дъщерята бута майка си.

Тя предполага, че мотивът за убийството може да се корени в дълбоки и стари конфликти между майка и дъщеря, натрупвани още от детството, но отрича да е имало предварителен план.

В същото време братът и сестрата на певицата подадоха жалба в съда, обвинявайки децата на Гюллю, че са свързани с убийството, защото са има финансова изгода. Четири дни след смъртта й те са източили сметките й и са взели застраховката за живот. Преди два дни полицията огласи, че банковите сметки на Гюллю са празни.

На погребението на майка си, дъщерята Гюртер припадна. Същото направи и преди да се появи в съдебна зала. Полицаи я закараха в болница, но на входа се събраха стотици гневни хора и настояваха младата жена да понесе последствията от деянието си и да се върне в съда.

Тримата родители, популярни с творбите си са мъртви. За двама техни наследници, живеели охолно досега, кошмарният живот едва сега започва…

