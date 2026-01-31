Маколи Кълкин за смъртта на Катрин О'Хара: Вече наистина съм сам вкъщи

Актьорът Маколи Кълкин, който играе Кевин във филмите "Сам вкъщи", публикува трогателен пост часове след смъртта на Катрин О'Хара. В култовия сериал тя играе неговата майка.

"Мамо. Мислех, че още имаме време. Исках още. Исках да седна до теб... Имах още толкова много да кажа. Обичам те. Ще се видим пак", написа Кълкин в Instagram.

Актьорът прикачи колаж от две снимки към публикацията: едната от снимките на култовата комедия, а другата е съвместна снимка, направена много години по-късно.

71-годишната актриса Катрин О'Хара се е обадила на спасителната служба преди смъртта си. Тя е била откарана спешно в болница със затруднено дишане в петък, пише Daily Mail.

Спасителната служба е била извикана в дома на О'Хара в Брентууд в около пет сутринта, след това е била откарана в болница в тежко състояние. Няколко часа по-късно тя почина.

Причината за смъртта все още не е разкрита.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com