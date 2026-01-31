Снежен ад връхлетя върху Москва

Изминалата нощ е била най-студената в Москва от началото на зимата, като термометрите са измерили минус 20,4 градуса по Целзий, предаде ТАСС.

Синоптикът Михаил Леус написа в "Телеграм", че снежната покривка в руската столица е намаляла вчера с един сантиметър, но въпреки това днес е на рекордно високо равнище за последния ден от първия месец от годината - 60 сантиметра.

Досегашният рекорд за 31 януари - 59 сантиметра, датира от 1994 г.

Същевременно от местната администрация съобщиха, че в парковете на руската столица има изградени ски трасета с обща дължина над 300 километра, предаде ТАСС.

Поддръжката и обновяването на трасетата се извършват ежедневно, като инфраструктурата за зимен отдих в рамките на проекта "Зима в Москва" работи в целия град.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com