Иран призна! Жив ли е Али Лариджани

По-рано Израел заяви, че го е убил при въздушен удар

Снимка: АП/БТА
17 мар 26 | 23:41
Агенция Стандарт

Върховният национален съвет за сигурност на Иран потвърди смъртта на своя ръководител Али Лариджани, след като Израел заяви, че го е убил при въздушен удар. В изявлението на съвета се добавя, че синът му и неговите охранители, също са загинали заедно с него.

„След цял живот борба за напредъка на Иран и Ислямската революция, той в крайна сметка постигна дългоочакваната си цел, откликна на божествения призив и с чест достигна сладката благодат на мъченичеството в окопа на службата“, се добавя в съобщението, предава БТА.

Автор Агенция Стандарт
Manko
