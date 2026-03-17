Страховита мистерия! Откриха човешки останки в оживен туристически район

Човешки останки са намерени на дъното на изкуствен водоем в курортен комплекс. Полицията разследва причините за смъртта в Халкидики.

По информация на гръцки медии, сред които и Kathimerini, става дума за човешки череп и кости, намерени на дъното на изкуствено езеро в голям хотелски комплекс на полуостров Ситония, предава bTV.

Останките са били открити случайно, като веднага е започнала полицейска проверка. На място са изпратени екипи, които са иззели костите за експертиза.

Основният въпрос пред разследващите е на кого принадлежат останките и откога са там. Към момента няма официална информация дали става дума за изчезнал човек или за стар случай.

Разследването включва съдебномедицинска експертиза, ДНК анализ и проверка на сигнали за изчезнали хора.

По информация на медиите полицията не изключва нито една версия, включително инцидент или престъпление.

Случаят предизвиква сериозен интерес в Гърция, тъй като става дума за туристически район, посещаван от хиляди хора всяка година.

Разследването в Халкидики продължава, като се очакват резултатите от експертизите, които ще покажат дали става дума за престъпление и кога е настъпила смъртта.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com