Мечта за милиони: можете да си купите остров в Гърция за цената на хотел
В Северна Гърция в момента се предлагат частни острови за около 3 милиона евро
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В Северна Гърция в момента се предлагат частни острови за около 3 милиона евро
Над 300 души са евакуирани с лодки, пожарът изпепели къщи край Сивири
Масова евакуация на туристите
Водата е в норма, опасни материали са извадени от морето, а дронове следят денонощно за нарушения по плажовете
Туристите виждат повече ред, свободен достъп до морето и осезаемо по-малко нарушения
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Младият мъж претърпял инцидент с джет в Гърция
Властите активираха системата за спешно предупреждение 112
Очакват се огромни задръствания към Халкидики
Кавала, Халкидики и Крит с най-много награди за Син флаг
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Основният въпрос пред разследващите е на кого принадлежат останките и откога са там
Засега не е официално известно дали той ще се сдобие с обвинение в Гърция з
Предварителното разследване се извършва от Пристанищната администрация
От вчера гори средният ръкав на полуостров Халкидики – Ситония
"Фатална" грешка със съобщения на мобилните телефони обаче изпращаха хора в огъня
Какви имоти купуват като топъл хляб
Трусът е бил със сила 5,4 по Рихтер
Става дума за значителна част от трафика от и към Халкидики
Интересът на сърбите също е голям, но те търсят малки жилища, предимно за лично ползване