Важно за шофьорите: Затварят ключов път край Солун

Шофьорите, които планират пътуване до Гърция през уикенда, трябва да се подготвят за сериозни затруднения. От 23:00 часа в петък движението ще бъде спряно в района на пътния възел Пилея – Панорама на източния околовръстен път на Солун.

Ограничението е свързано със строителството на мащабния проект „Флайовър“ и ще засегне хиляди туристи, пътуващи към и от Халкидики.

Това не е първото подобно затваряне. Само преди две седмици същият участък беше затворен за 48 часа, което доведе до километрични колони и сериозни закъснения около Солун. През последните дни движението по околовръстния път беше ограничавано и на няколко пъти през нощта.

Строят нова естакада над Солун

Ограниченията са част от изграждането на новата пътна артерия „Флайовър“ – един от най-големите инфраструктурни проекти в Северна Гърция.

Новото трасе ще бъде с дължина близо осем километра и включва четирикилометрова естакада, която ще преминава над съществуващия източен околовръстен път на Солун. Очаква се строителството да приключи през пролетта на 2027 година.

Трафикът ще минава през града

По време на строителните дейности автомобилите ще бъдат пренасочвани по обходни маршрути, включително през централната градска част на Солун.

През деня в събота и неделя ще действат и ограничения за тежкотоварни автомобили над 3,5 тона по други участъци от околовръстния път, което допълнително може да натовари трафика.

Очакват се сериозни забавяния към Халкидики

Най-сериозно засегнати ще бъдат туристите, които пътуват към популярните курорти на Халкидики или се връщат от тях в края на почивните дни.

Гръцките власти препоръчват шофьорите предварително да проверяват актуалната пътна обстановка чрез официалната платформа на проекта „Флайовър“ и навигационните приложения, за да изберат най-подходящия маршрут и да избегнат дългото чакане в задръствания.

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