Нагасаки замлъкна. 81 години след атомната бомба светът пак е на ръба

Нагасаки отбеляза 81 години от атомната бомбардировка с предупреждение, което звучи все по-тревожно на фона на войните в Украйна и Близкия изток - опасността от използване на ядрено оръжие нараства. Кметът Широ Сузуки призова ядрените държави и страните, които разчитат на ядреното възпиране, да преосмислят политиката си. "Ядрените оръжия не са необходимо зло, а абсолютно зло и никога не могат да съществуват съвместно с човечеството", заяви той.

В 11:02 ч. местно време градът замлъкна в памет на десетките хиляди жертви - точно в часа, в който на 9 август 1945 г. над Нагасаки избухва плутониевата атомна бомба.

Сузуки нарече концепцията за ядреното възпиране "изключително опасна и крехка". Според него логиката, че притежаването на атомно оръжие гарантира сигурност, може да произведе точно обратния резултат - колкото повече държавите разчитат на ядрената заплаха, толкова по-голям става рискът един конфликт да премине фаталната граница. В света продължават да съществуват над 12 000 ядрени бойни глави, а част от големите конфликти се развиват с пряко или косвено участие на ядрени сили.

Особена тревога предизвикват модернизирането на ядрените арсенали и засилващото се недоверие между държавите. Кметът на Нагасаки посочи и неуспеха на последната конференция за преглед на Договора за неразпространение на ядреното оръжие да завърши с общ документ, като предупреди, че светът все по-трудно намира съгласие дори по правилата, които трябва да ограничават ядрената опасност.

Японският премиер Санае Такаичи, която действително оглавява правителството на Япония, заяви на церемонията, че страната продължава да следва политиката на трите неядрени принципа - да не произвежда, да не притежава и да не допуска разполагането на ядрени оръжия на своя територия. Тя обеща Токио да продължи "реалистичните и практически" усилия за свят без ядрени оръжия и подчерта необходимостта новите поколения да познават последствията от Хирошима и Нагасаки.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш също предупреди, че продължилата десетилетия тенденция към намаляване на ядрените арсенали отслабва, докато ядрената реторика отново става по-агресивна. В послание до церемонията той подчерта, че ядрените оръжия не увеличават сигурността, а правят света по-несигурен.

Сред хората, дошли да почетат загиналите, беше и 87-годишната Тойоми Окада. Тя е била едва на шест години, когато бомбата избухва на около 4,2 километра от дома й. Самия миг Окада не помни ясно, но споменът за разрушенията след него е останал с нея през целия й живот.

На 9 август 1945 г. американски бомбардировач хвърля над Нагасаки плутониевата атомна бомба "Дебелака". Смята се, че около 74 000 души умират до края на същата година, а много други остават с тежките последствия от радиацията. Само три дни по-рано атомна бомба е хвърлена над Хирошима, а на 15 август Япония обявява капитулацията си. Нагасаки остава последният град в света, срещу който е използвано ядрено оръжие във война.

Времето обаче все по-бързо отнема живата памет за катастрофата. Средната възраст на официално признатите оцелели от атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки вече е над 86 години, което превръща съхраняването на техните разкази в надпревара с времето.