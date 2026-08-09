Британски генерал видя фронта в Украйна и се ужаси! Смъртта вече носи точки

Войната в Украйна навлиза в територия, която доскоро изглеждаше като сюжет от антиутопия - успешните удари с дронове носят точки, а точките се превръщат в ново оръжие. Британският висш военен сър Рич Найтън е останал силно разтърсен от видяното при посещение на украински команден пункт край фронта, пише "Таймс".

Особено тревожна според него е "геймификацията" (превръщането в игра) на бойните действия, при която реалното унищожаване на хора и техника се наблюдава и управлява през компютърни екрани. Украинската система обаче има и чисто практическа цел - да награждава най-ефективните части и да им осигурява по-бързо необходимите дронове и техника.

12 точки за войник, повече за оператор на дрон

Сър Рич Найтън е посетил команден пункт на украинския 425-и щурмови полк, който участва в тежките сражения в района на Покровск. Там британският военен е видял отблизо как операторите управляват безпилотни апарати и наблюдават резултатите от ударите в реално време.

Украйна използва програмата "Army of Drones: Bonus", известна и като ePoints. Военните подразделения изпращат видеозаписи от успешните си атаки, които се проверяват, а след потвърждението получават дигитални точки.

Според данни, цитирани от Би Би Си, поразяването на противников пехотинец може да носи 12 точки, а на оператор на дрон - 25. Унищожаването на танкове, ракетни системи и друга тежка техника носи значително повече.

Натрупаните точки не се превръщат в пари за самите военнослужещи. Подразделенията ги използват, за да получат нови дронове и друго високотехнологично оборудване чрез украинската държавна платформа Brave1.

Класация като във видеоигра

Системата позволява на Киев бързо да променя приоритетите на бойното поле. Ако унищожаването на определен тип цел стане особено важно, командването може да увеличи точките за нея и така да насочи вниманието на дроновите екипи.

Паралелно се поддържат и класации между подразделенията. Именно тук възниква моралният проблем, за който предупреждават част от западните военни експерти - реалният бой започва да придобива механиката на компютърна игра с резултати, награди и състезание между отбори.

Критиците се опасяват, че подобен модел може постепенно да притъпи усещането за реалните човешки последици от ударите. За украинското командване обаче системата е преди всичко начин да се премахне част от бюрокрацията и най-успешните части да получават оборудване според реалните си нужди.

Дроновете пренаписват войната

Безпилотните апарати вече са сред основните оръжия във войната и Украйна се стреми да произвежда милиони от тях. Те се използват както на фронтовата линия, така и за удари на голяма дълбочина срещу военни и стратегически обекти в Русия.

Дроновете частично компенсират недостига на далекобойни ракети и традиционни боеприпаси, а ниската им цена позволява използването им в огромни количества.

Технологията променя и самото усещане за бой. Операторът може да бъде далеч от целта, да наблюдава движението й на екран и да извърши атаката с движения, които външно напомнят управление на компютърна игра.

Русия плаща директно с пари

Москва критикува украинската система като дехуманизираща, но руската армия също използва стимули за унищожаването на противникова техника.

Разликата е, че вместо дигитални точки Русия предлага парични премии на военнослужещите. За поразяване на определени западни и украински танкове, артилерийски системи и друга ценна техника могат да бъдат изплащани допълнителни финансови възнаграждения.

Специалисти по военно право поставят въпроса докъде могат да стигнат подобни стимули, без да се размие границата между награждаването за изпълнена бойна задача и превръщането на войната в система от "награди за глави".