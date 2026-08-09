Селцето, в което слънцето ще залезе два пъти за нощ

Забравено испанско кътче без ресторанти и магазини ще се превърне в центъра на света

Има места, в които времето сякаш е спряло. Едно от тях е малкото испанско селце Авеляноса де Мунио в северната провинция Бургос. Постоянните му жители са едва шепа хора. Няма ресторанти. Няма магазини. Има бар, който никога не отваря, и стара винарска изба, която никога повече няма да отвори врати.

Тишината тук е почти осезаема.

Но ако човек спре и се заслуша, ще чуе собствената музика на селото. Дълбокото бръмчене на дърводелските пчели, които сякаш хипнотизирани кръжат около лавандуловите храсти, изгорели под безмилостното лятно слънце. Песента на черно-белите лястовици, които прорязват небето между старите каменни покриви. А някъде далеч, зад последните къщи, глухият тътен на самотен трактор напомня, че тук все още има живот.

Веднъж седмично спокойствието се нарушава от един обикновен бял микробус на близка пекарна. Той криволичи по тесните улици и носи хляб на малцината останали жители, като за кратко събужда селото от неговата почти нереална дрямка.

Така изглежда ежедневието в Авеляноса де Мунио – място, където през повечето дни просто... нищо не се случва.

Но това лято всичко ще бъде различно.

Историческа вечер

На 12 август 2026 година небето над Атлантическия океан ще бъде пресечено от пълно слънчево затъмнение – първото, което ще се наблюдава от континентална Европа след 1999 година.

За Испания моментът е още по-исторически.

Според физичката д-р Мария Тереса Лопес Санчес това ще бъде първото пълно слънчево затъмнение, видимо от континентална Испания, от 1912 година насам.

Пълната фаза на явлението ще може да се наблюдава само в тясна зона, която преминава през континента.

Именно в тази зона попада Авеляноса де Мунио.

Това обаче не е единственото му предимство.

Селото е разположено сред безкрайни златисти житни полета и ниски хълмове, които се разтварят към широк западен хоризонт. Почти няма високи сгради, светлинното замърсяване е минимално, а огромните тълпи, които ще се съберат на по-популярните места, тук почти липсват.

Два залеза за няколко минути

Най-необикновеното предстои. Затъмнението ще започне малко преди истинския залез. Това ще създаде уникален ефект на двойния здрач.

„Все едно преживяваш два залеза в рамките на няколко минути“, обяснява д-р Лопес Санчес.

Когато Слънцето бъде скрито напълно, ще настъпи внезапен мрак. След това светлината за кратко ще се върне, преди вечерта окончателно да превземе небето.

А няколко часа по-късно зрелището ще продължи.

Същата нощ своя максимум ще достигне и прочутият метеорен поток Персеиди, който всяка година обсипва небето с десетки падащи звезди.

Рядко две толкова впечатляващи небесни явления се случват в една и съща вечер.

„Качете се към пещерата“

За 89-годишната Сара Алварес Родригес няма никакво колебание откъде трябва да се наблюдава всичко.

„Изкачете се към пещерата. Оттам се вижда всичко“, казва тя.

Сара е родена в селото през 1937 година и никога не е живяла другаде.

През близо девет десетилетия е наблюдавала как Авеляноса постепенно се променя до неузнаваемост.

През 50-те години тук живеели около 200 души. Имало няколко магазина, а местните рибари обикаляли околните села с велосипеди, за да продават улова си.

73-годишният Раул Гранде Ревиля, който е роден тук, но като дете се премества в Мадрид, пази друг ярък спомен.

Пощальонът пристигал с магаре. Полузаспал върху седлото, той спокойно оставял животното само да намира пътя и да спира пред всяка къща, включително и пред малката поща в края на селото.

Как селото опустя

Поколения наред местните хора се прехранвали със земеделие, зеленчукови градини, лозарство и животновъдство.

След механизацията на селското стопанство работата намаляла.

Младите започнали да се изселват към Мадрид, Билбао, Барселона и други големи градове.

Днес по околните хълмове пасат повече кози, отколкото постоянно живеещи хора има в Авеляноса де Мунио.

Огромни полета със слънчогледи и жито са заменили нивите, които някога са обработвали стотици семейства.

Как да видите затъмнението

Авеляноса де Мунио се намира на около половин час с автомобил от Бургос и на малко повече от два часа от Мадрид.

В самото село няма хотели или къщи за гости, а местата за настаняване в близкия град Лерма са резервирани отдавна.

Все още могат да се намерят свободни хотели в Бургос или в Мадрид, откъдето е възможно еднодневно пътуване, но след края на затъмнението се очакват сериозни задръствания.

Затъмнението започва около 19:33 часа, а пълната му фаза настъпва малко след 20:29 часа и ще продължи малко под две минути.

Специалистите съветват посетителите да не си тръгват веднага след залез, защото през същата нощ небето ще бъде озарено и от Персеидите. Ако времето е ясно и човек се отдалечи от малкото източници на светлина, гледката обещава да бъде впечатляваща.

Затъмнението връща хората у дома

Небесното явление вече събира разделени семейства.

Раул Гранде ще пристигне със своята партньорка, сина си, внуците си и голяма група приятели. Брат му ще дойде със своите три деца, внук и сестра си.

Само тяхната компания ще наброява около 20 души – достатъчно, за да удвои населението на селото само за една вечер.

И няма да бъдат единствените. Сара Алварес разказва, че почти всяко семейство очаква роднини и приятели от различни краища на Испания, както и гости от Великобритания, Франция и Венецуела.

Според д-р Лукресия Лопес от Университета в Сантяго де Компостела подобни еднократни събития карат хората „да преоткрият място, с което вече имат връзка“. И точно това се случва сега.

Хотелите са резервирани от 2022 година

Интересът към затъмнението е огромен. Хотел Parador de Lerma, разположен в бившия дворец на херцога на Лерма, е бил напълно резервиран още през 2022 година.

Според Алберто Боске Коельо от туристическата организация на Кастилия и Леон същото важи за почти целия регион.

„Повечето места за настаняване са резервирани отдавна. Любителите на затъмненията търсят не най-известното място, а най-доброто място за наблюдение“, казва той.

Раул разказва и за семейство от Калифорния, което ще пътува специално до Испания.

За да не пропуснат пълната фаза на затъмнението, той обиколил къща по къща, търсейки семейство, което да ги приеме като гости.

Според него именно Авеляноса предлага най-добрата гледка към затъмнението в Испания.

За една вечер – центърът на света

Когато го питат какво е чувството селце с едва десетина жители изведнъж да се превърне в световна атракция, Раул само се усмихва. „Точно така е“, казва той.

В цялата провинция Бургос вече се изграждат специални площадки за наблюдение и се организират събития. Но в Авеляноса всички ще се изкачат към пещерите над селото. По време на пълната фаза Слънцето ще бъде едва осем градуса над хоризонта, а откритият западен изглед превръща това място в естествена ложа за наблюдение.Пещерите обаче не са важни само заради гледката.

От поколения местните се събират именно там, за да изпращат залеза.

Един от бившите жители дори пожелал прахът му да бъде разпръснат точно там. За хората от Авеляноса това място е изпълнено със спомени.

Сара никога не е напускала селото.Раул се връща почти всяка година.

Дъщерите на Сара също идват всяко лято и обещават да продължат тази традиция. Раул вече води своите синове, внуци и техните приятели с надеждата един ден и те да почувстват същата любов към селото.

„Най-важното за мен е децата и внуците ми да обичат това място така, както аз го обичам“, казва той.

На 12 август Авеляноса де Мунио отново ще оживее.

По улиците ще се носи ароматът на печени агнешки котлети, които ще заменят несъществуващите ресторанти. Детски смях отново ще огласи мястото, където някога е имало училище. А после, за няколко магични минути, нощта ще падне два пъти.

И благодарение на една удивителна игра на природата и географията едно почти забравено испанско селце ще се превърне в центъра на света.