Скандал: червеи, мухъл и хлебарки в храната за самолетите

Скандал разтърси кухня за самолетен кетъринг край международното летище LAX в Лос Анджелис. Служители на компанията Flying Food Group са подали сигнал за опасни условия на труд, като твърдят, че са били изложени на мухъл, червеи, хлебарки, мухи и разлагаща се храна.

Компанията има 19 кетъринг бази в САЩ и по данни от сигнала приготвя около 120 милиона ястия годишно за повече от 75 авиокомпании.

Случаят е свързан с обекта в Ингълууд, който се намира непосредствено до LAX.

Отворили количка и намерили разлагаща се храна

Според жалбата в края на юни служителка получила задача да отвори колички за самолетни съдове, които били останали затворени във фабриката продължително време.

Тя твърди, че вътре открила разлагаща се храна, мухъл, ларви и множество мухи.

Когато предложила съдовете да бъдат изхвърлени, според сигнала служителката получила указание да ги почисти и да бъдат използвани отново за предстоящ полет.

По нейни твърдения не ѝ била предоставена маска или респиратор за защита при почистването.

Хлебарки край зоните за приготвяне на храна

Жалбата съдържа и други твърдения за хигиенни проблеми. Работници разказват, че са виждали хлебарки и други вредители в района на помещенията за приготвяне на храна и около количките за самолетен кетъринг.

Посочва се още, че в санитарните помещения и на местата за миене на ръце често не е имало достатъчно сапун или хартиени кърпи.

Служителите твърдят, че понякога им се налагало да търсят консумативи на друго място, преди да се върнат към работата с храната.

Компанията започна проверка

От Flying Food Group са заявили пред CNN, че са запознати с обвиненията и извършват „задълбочена проверка“ на твърденията. Компанията посочва още, че сътрудничи на съответните регулаторни органи.

Сигналът е подаден от профсъюза UNITE HERE Local 11 до Cal/OSHA – органа за безопасност и здраве при работа в Калифорния.

Към жалбата са приложени снимки, видеозаписи и свидетелства на работници, а синдикатът настоява държавните инспектори да извършат проверка.

Случаят повдига неприятен въпрос: какво всъщност се случва в кухнята, преди храната да стигне до самолета?