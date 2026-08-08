Тръмп пръска $3 млрд. за суровини: САЩ започват битка за ресурсите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви инвестиции за 3 млрд. долара в добива на стратегически природни суровини и в технологии за съхранение на енергия. Целта е американското производство да бъде засилено, а зависимостта от чуждестранни доставки – ограничена.

„Връщаме си полагащото се на Америка място като суперсила по отношение на природните ресурси“, заяви Тръмп пред над 200 представители на минната индустрия, инвеститори, преподаватели и политици по време на кръгла маса в Държавния департамент.

Според американския президент през последните години индустрията не е получила необходимото внимание от Вашингтон.

Милиарди за батерии и редки метали

Сред обявените инвестиции е условен заем от 1,4 млрд. долара за компанията Sila Nanotechnologies, която разработва материали за литиево-йонни батерии. Средствата ще бъдат предоставени от Службата за стратегически капитал към Министерството на отбраната на САЩ.

Още 400 млн. долара под формата на условен заем ще получи Sunrise Energy Metals, която работи в областта на добива на скандий.

Други 150 млн. долара са предназначени за Niron Magnetics – компания, разработваща редкоземни магнити.

„Суровините са американска сила“

Тръмп определи стратегическите природни ресурси като основа за американската икономическа и военна мощ.

По думите му те са необходими за производството на всичко – от модерни оръжия до автомобили. Затова Вашингтон иска ключовите суровини да бъдат добивани, преработвани и използвани в производството именно на територията на САЩ.

На срещата присъства и държавният секретар Марко Рубио.

Според Ройтерс една от основните причини за новата стратегия е желанието на Вашингтон да попълни американските запаси от оръжия и едновременно с това да намали зависимостта от китайските вериги за доставки.

Така битката за стратегическите суровини постепенно се превръща в част от по-голямото геополитическо съперничество между Вашингтон и Пекин.