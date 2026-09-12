Тръмп преименува залив, връх и езеро. Следва океан?
Засега не е ясно дали е хвърлил око на Атлантическия или Тихия
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Засега не е ясно дали е хвърлил око на Атлантическия или Тихия
Москва определя военната активност на Алианса в Далечния север като „агресивна“
Вашингтон атакува ирански ракетни установки край Ларак, а Техеран отвърна с ракети и дронове срещу американски бази в Йордания
Средният коридор превръща историческата близост между тюркските държави в икономическа и геополитическа сила
Нареди на екипа по преговорите да прекрати контактите с Техеран, докато иранските лидери не покажат готовност за сделка
Новият инцидент допълнително поставя под въпрос сигурността на един от най-важните морски маршрути
Предупреди в интервю за Fox News, че САЩ ще ударят Иран сериозно в икономически план
Руският президент посети за първи път островите, за които претендират и Москва, и Токио, предизвиквайки остра реакция от японското правителство.
Вашингтон обмисля промени, свързани с възможна употреба на тактически ядрени оръжия при регионален конфликт
Вашингтон инвестира в стратегически метали, батерии и редкоземни магнити, за да намали зависимостта си от Китай
Надява се Иран и САЩ да сложат край на кризата
Киев отбеляза рекордните приходи от от 223,8 млн. евро само до края на март
Тръмп с ултиматум към Москва и Пекин заради войната в Иран
Поскъпна 105%, разбърка света
Защо няколко морски коридора определят цените на петрола, храните и почти всичко, което купуваме
Баб ел Мандеб – един от най-важните морски коридори в света, е под заплаха
Анализатори смятат, че всеки от възможните пътища крие огромни рискове – както за страната, така и за световната икономика
На прага са на многомилиардно споразумение, което може да промени баланса на силите
Млад австралиец обяви независима държава върху спорна територия между Сърбия и Хърватия
България драматично изостава от най-динамичния пазар на Стария континент