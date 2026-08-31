Лавров предупреди: Русия вижда пряка заплаха от НАТО в Арктика

Русия определя засиленото военно присъствие на НАТО в Арктика като пряка заплаха за националната си сигурност. Това заявява руският външен министър Сергей Лавров в статия, публикувана от руското външно министерство и цитирана от Reuters и ТАСС.

Предупреждението идва на фона на нарастващото внимание към Арктика, където през февруари НАТО започна мисията „Арктически страж“. Целта е да бъде засилено присъствието на Алианса в Далечния север – регион, който през последните години се превръща във все по-важна точка на геополитическо и военно съперничество.

Според Москва военните учения на НАТО в района са „агресивни“.

„Такава военна дейност в Далечния север представлява пряка заплаха за сигурността на Русия. Рисковете от инциденти, които биха могли да предизвикат въоръжена конфронтация с потенциално катастрофални последствия, се увеличават“, пише Лавров.

Арктика – новият фронт на напрежението

Русия има сериозни военни ресурси в Арктика, включително подводници, способни да носят ядрено оръжие. Москва разглежда региона като стратегическа зона и развива там Северния морски път, който може да осигури по-кратка връзка между Европа и Азия.

Затова всяко увеличаване на военното присъствие на НАТО в района се възприема от Кремъл като чувствителен въпрос.

Арктика има значение не само заради военната си позиция. Регионът е богат на природни ресурси, а топенето на ледовете постепенно открива нови възможности за корабоплаване и икономическа дейност.

Китай също засилва присъствието си в района, като според Reuters това се случва предимно в партньорство с Москва.

НАТО засилва позициите си

На другия полюс е НАТО, което увеличава вниманието си към Арктика на фона на напрежението с Русия и войната в Украйна.

Норвегия, която е член на Алианса и има обща граница с Русия, този месец разшири своята наскоро създадена военна бригада със щаб в Арктика.

Това е поредната стъпка към засилване на военното присъствие на НАТО в северните райони.

Допълнителен фактор за геополитическото напрежение е и Гренландия. Огромният остров придоби още по-голямо стратегическо значение на фона на натиска на американския президент Доналд Тръмп за придобиването му от САЩ.

Москва от своя страна продължава да отхвърля твърденията, че представлява заплаха за НАТО.

На практика обаче Арктика постепенно се превръща в поредната сцена на противопоставяне между Русия и Запада – район, който доскоро изглеждаше като ледената периферия на световната политика, а днес все по-често се оказва в нейния център.