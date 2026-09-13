Съюзнически сили минават през България, наши военни заминават на учения
Парламентът беше официално уведомен за разрешенията, издадени от министъра на отбраната
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Парламентът беше официално уведомен за разрешенията, издадени от министъра на отбраната
Москва определя военната активност на Алианса в Далечния север като „агресивна“
Заради продължителността на военните учения на Русия в Черно море въпросът е обсъден
Неотдавнашните съвместни военни учения между Алжир и Москва в Бешар, близо до границата с Мароко, предизвикват безпокойство
Подобни учения за последен път бяха проведени през 2018 г.
Разрастващата се военна дейност на Китай в Азиатско-тихоокеанския регион притеснява САЩ
Засега ще продължи да наблюдава Тайванския проток и ще извършва редовни патрули
Военнослужещите на двете републики ще отработят техниките и методите за водене на близък бой
Посланието на тези учения е мир, дружба и стабилна сигурност, твърдят участниците
Ще спят в стари застави в селата Петрич и Тополница, другите идват от Благоевград Страната ни е готова на бърза и адекватна реакция, каза премиерът Б...
В района на Петрич утре призори започват съвместни учения между граничари от МВР и военни. Около 200 души ще бъдат вдигнати по тревога от Смолян и Бла...
Масирани военни учения се провеждат в Русия. В пълна бойна готовност беше приведен личният състав на Южния военен окръг. В ученията участва и руският...
Ямбол. Американски рейнджъри от морската пехота спасиха катапултирал български пилот край Ямбол. Демонстрацията бе част от съвместната българо-америка...
Вашингтон. САЩ все още стои зад плана си за провеждане на мащабните военни учения с названието „Ярка звезда" в Египет в средата на септември, заяви ам...