Политика

Съюзнически сили минават през България, наши военни заминават на учения

Парламентът беше официално уведомен за разрешенията, издадени от министъра на отбраната

Съюзнически сили минават през България, наши военни заминават на учения
10 сеп 26 | 9:58
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Иван Ангелов

Министърът на отбраната Димитър Стоянов е уведомил Народното събрание за издадени от него заповеди, с които се разрешават преминаването и пребиваването на съюзнически и чужди въоръжени сили на българска територия, както и изпращането на български военнослужещи извън страната за участие в учения. Информацията беше съобщена от председателя на парламента Михаела Доцова при откриването на пленарното заседание. Става дума за процедура, предвидена в действащото законодателство, по която военният министър периодично уведомява парламента за подобни разрешения.

Процедура, предвидена в закона

Стоянов е изпратил уведомлението в изпълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили и Закона за преминаването през и пребиваването на територията на България на съюзнически и чужди въоръжени сили.

Подобни уведомления не са необичайна практика. През последните месеци Народното събрание нееднократно е било информирано за разрешения за участие в съвместни учения, преминаване през въздушното пространство, пребиваване на съюзнически формирования и изпращане на български военнослужещи и техника зад граница. Документите обичайно се предоставят и на Комисията по отбрана.

Така съобщението само по себе си не означава извънредно разполагане на сили или нова военна мисия. То е част от установения механизъм за парламентарна информираност при участие на България в съюзнически дейности и международна военна подготовка.

Учения и съвместна подготовка

В предишни аналогични случаи разрешенията са обхващали както пребиваване на съюзнически сили за участие в учения на територията на страната, така и изпращане на български военнослужещи за подготовка извън България. Има и случаи на разрешаване на преминаване на самолети или използване на военнотранспортна авиация за логистични задачи.

Тази практика е част от ангажиментите на България в рамките на съюзническата подготовка и позволява участие в международни учения без всяко отделно придвижване да се превръща в самостоятелен политически казус.

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Автор Иван Ангелов

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