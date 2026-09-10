Съюзнически сили минават през България, наши военни заминават на учения

Министърът на отбраната Димитър Стоянов е уведомил Народното събрание за издадени от него заповеди, с които се разрешават преминаването и пребиваването на съюзнически и чужди въоръжени сили на българска територия, както и изпращането на български военнослужещи извън страната за участие в учения. Информацията беше съобщена от председателя на парламента Михаела Доцова при откриването на пленарното заседание. Става дума за процедура, предвидена в действащото законодателство, по която военният министър периодично уведомява парламента за подобни разрешения.

Процедура, предвидена в закона

Стоянов е изпратил уведомлението в изпълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили и Закона за преминаването през и пребиваването на територията на България на съюзнически и чужди въоръжени сили.

Подобни уведомления не са необичайна практика. През последните месеци Народното събрание нееднократно е било информирано за разрешения за участие в съвместни учения, преминаване през въздушното пространство, пребиваване на съюзнически формирования и изпращане на български военнослужещи и техника зад граница. Документите обичайно се предоставят и на Комисията по отбрана.

Така съобщението само по себе си не означава извънредно разполагане на сили или нова военна мисия. То е част от установения механизъм за парламентарна информираност при участие на България в съюзнически дейности и международна военна подготовка.

Учения и съвместна подготовка

В предишни аналогични случаи разрешенията са обхващали както пребиваване на съюзнически сили за участие в учения на територията на страната, така и изпращане на български военнослужещи за подготовка извън България. Има и случаи на разрешаване на преминаване на самолети или използване на военнотранспортна авиация за логистични задачи.

Тази практика е част от ангажиментите на България в рамките на съюзническата подготовка и позволява участие в международни учения без всяко отделно придвижване да се превръща в самостоятелен политически казус.