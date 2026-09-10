Властта готви нов механизъм срещу зависимости във ВСС

Възможност за предсрочно освобождаване на членове на Висшия съдебен съвет при установени зависимости или действия в ущърб на съдебната система е сред промените, които се обсъждат в рамките на подготвяната съдебна реформа. Това съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов пред БНТ. Според него новият ВСС трябва да бъде изграден около три основни принципа - професионализъм, интегритет и независимост, а при появата на сериозни данни за корупционни връзки или зависимости кандидатите не трябва да получават политическа подкрепа.

Найденов подчерта, че предстоящият избор на нов състав на ВСС ще бъде един от ключовите тестове за реформата. След изслушванията именно Народното събрание ще трябва да прецени кои от предложените кандидати отговарят в най-висока степен на изискванията за професионални качества и независимост.

„Ако за някого излязат данни, че е участвал в корупционни схеми или че е зависим, няма как такъв човек да получи подкрепа“, е позицията, очертана от министъра. По думите му изборът не трябва да приключва с назначаването на членовете на съвета - необходимо е да има и действащ механизъм за реакция, ако впоследствие се появят убедителни доказателства, че някой от тях обслужва частни, роднински или други зависимости.

Именно това е една от слабостите, които Министерството на правосъдието иска да адресира. Найденов защити идеята за промени, включително на конституционно ниво, които да разширят основанията за предсрочно прекратяване на мандата на членове на ВСС, когато действията им поставят под съмнение тяхната независимост или увреждат интересите на съдебната система.

Темата се вписва в по-широката линия на Министерството на правосъдието за промени в Закона за съдебната власт. Още през август Найденов обяви, че правителството подготвя пакет, изграден около легитимност, интегритет и модернизация, като една от непосредствените задачи е избирането на нов ВСС след продължителното функциониране на настоящия състав извън първоначалния му мандат.

Найденов постави въпроса и за липсващи механизми при други висши държавни органи. Сред обсъжданите идеи са по-ясни основания за предсрочно освобождаване на конституционни съдии при поведение, което сериозно накърнява престижа на институцията или поражда съмнения за нейната независимост. Още през юли министърът посочи, че в Конституцията съществува „вакуум“ по отношение на възможността за реакция при подобни случаи с членове на Конституционния съд.

Така спорът около новия ВСС постепенно излиза извън рамките на въпроса кой ще бъде избран. По-големият залог е дали системата ще разполага с достатъчно силни механизми не само да допуска до върха хора без зависимости, но и да реагира, ако такива зависимости бъдат установени след назначаването им.