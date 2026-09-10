Йотова влиза силно в големите теми, Гюров рискува да остане в клиповете

Президентската кампания започва да показва истинските си разделителни линии, а Илияна Йотова влиза в решаващите седмици с едно важно предимство - според социолога Андрей Райчев тя вече се е позиционирала убедително по темите, които най-силно вълнуват голяма част от обществото.

В същото време при Андрей Гюров и Георги Кандев експертите виждат далеч по-неясна ситуация - модерната им комуникация може да привлече внимание, но засега липсва големият политически въпрос, около който да бъде изградена кандидатурата.

До президентските избори на 25 октомври остават 45 дни, а днес се учредява инициативният комитет на Гюров и Кандев.

Йотова се е позиционирала много добре

Най-категоричната оценка в разговора дойде от Андрей Райчев. Според него Илияна Йотова е намерила силна позиция по четири теми, които в момента определят политическите разделения не само в България, но и в Европа.

„Мирът с Русия, зеленото, мигрантите и трансджендърът са четирите неща, които вълнуват света“, заяви социологът. Според него Йотова е заела позиции, които съвпадат с нагласите на значителна част от българското общество и се разграничават от досегашната линия на външната политика.

Това е важно предимство в президентски вот, където личността и способността на кандидата да олицетворява ясна посока често тежат повече от класическата партийна мобилизация. Йотова вече има и друг актив - дългогодишното присъствие на върха на държавата, което й позволява да влезе в кампанията без необходимост първо да се представя на избирателя.

Не подчинена на Радев, а политически съюзник

Райчев отхвърли и опита Йотова да бъде представяна просто като продължение на политическата линия на Румен Радев. Според него отношенията между двамата са по-скоро съюз между близко мислещи политически фигури, а не йерархия. „Тя не му се обажда по телефона да пита какво да каже, а го уведомява какво мисли“, коментира той.

Тази оценка е съществена за кампанията на Йотова, защото един от потенциалните удари срещу нея неизбежно ще бъде опитът да бъде представена като кандидат, който живее политически в сянката на предшественика си. Според Райчев обаче картината е друга - сходни позиции, но собствена политическа тежест.

Скандалите засега не се „лепят“ за властта

Политологът Димитър Ганев очерта и важна картина около управляващото мнозинство. По думите му всяка нова власт разполага през първите месеци с определено „тефлоново покритие“, което означава, че текущите скандали трудно се превръщат веднага в трайна обществена щета.

Това не означава автоматично безусловна подкрепа за кабинета, но показва, че опозиционните атаки засега не са успели да променят радикално политическата среда. За управляващите това е важен ресурс в началото на президентската кампания - те не влизат в нея притиснати от срив в общественото доверие, поне според анализа на Ганев.

Той напомни и че президентските избори в България традиционно се подреждат около противопоставянето „статукво срещу промяна“. Този път обаче линията може да се окаже по-сложна, защото към нея се добавят външнополитическите и геополитическите разделения.

Гюров и Кандев - хубави клипове, но къде е политиката

Далеч по-неудобна оценка получи кампанията на Андрей Гюров и Георги Кандев. Райчев обърна внимание на опита им да използват модерни и младежки клипове в социалните мрежи, но постави въпроса какво остава след визуалното впечатление. „Те правят интересни младежки клипове, но там няма политически въпрос“, каза социологът.

И точно тук е рискът. Президентска кампания трудно може да бъде спечелена само с добре заснети видеа и комуникационен ентусиазъм. Необходим е конфликт, кауза или голяма тема, с която избирателят да свърже кандидата. Райчев не изключи този експеримент да произведе изненада, но предупреди и за другата крайност - „пълен провал“.

Кандидатурата на Гюров и Кандев се представя като независим граждански проект, макар подкрепа за нея вече да беше заявена от ПП и ДБ. Самите двама поставят акцент върху европейското бъдеще на България и върху образа си на професионалисти извън традиционната партийна политика.

Битката за второто място може да стане по-интересна от очакваното

Димитър Ганев очерта още една любопитна перспектива - голямата интрига може да се окаже не толкова кой влиза в кампанията като фаворит, а кой ще успее да стигне до второто място и балотажа.

Според него решаващо ще бъде дали „Възраждане“ ще успее да концентрира достатъчно силен вот или Гюров ще събере по-широка подкрепа и ще изпревари кандидата на партията. Ако „Възраждане“ заложи на популярна фигура като Петър Волгин, Райчев смята, че подобен ход би могъл значително да повиши ефективността на кампанията й.

Така за Гюров предизвикателството изглежда двойно - от една страна трябва да разшири подкрепата отвъд естествения електорат на ПП-ДБ, а от друга да намери достатъчно силна политическа тема, която да не позволи кампанията му да остане просто симпатично присъствие в социалните мрежи.

Отсъствието на ГЕРБ от първия тур разбърква сметките

Решението на ГЕРБ да не издига собствен кандидат също отваря голямо пространство за битка. Георги Куртев отбеляза, че избирателите на партията не са монолитна група и при балотаж могат да се окажат изправени пред избор между кандидати, които не възприемат като свои.

Това означава, че автоматичното прехвърляне на гласовете към Гюров далеч не е гарантирано. Самият факт, че ГЕРБ остава без собствена двойка, създава потенциален резерв от гласове, но всички кандидати тепърва трябва да убедят тези хора да ги последват.

Именно тук по-дългият политически опит и ясно разпознаваемите позиции на Йотова могат да се окажат преимущество, докато кандидатури, които тепърва изграждат собствен политически образ, ще трябва да наваксват в движение.

Йотова вече има позиция, другите още търсят своята

Началото на кампанията показва интересен контраст. При Илияна Йотова спорът вече е дали позициите й са правилни или погрешни - но трудно може да се твърди, че не са разпознаваеми. При част от останалите кандидати първата задача тепърва е да обяснят какво точно политически представляват.

А това може да се окаже решаващо. Президентските избори рядко се печелят с най-красивия клип или най-широкия списък от публични лица в инициативен комитет. Те обикновено се решават от кандидата, който успее да превърне себе си в отговор на въпроса, който обществото смята за най-важен.

Според Андрей Райчев Йотова вече е намерила своя отговор. За Гюров, „Възраждане“ и останалите тази работа очевидно тепърва предстои.