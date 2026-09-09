Хората силно вярват в Йотова! Овчаров видя мощен знак зад кандидатурата й

Проф. Николай Овчаров направи една от най-категоричните публични защити на Илияна Йотова от началото на президентската кампания. Археологът, който е част от инициативния комитет зад кандидатурата й, постави три основни аргумента в нейна полза - доказана европейска ориентация, дългогодишен политически опит и последователно отношение към българското културно наследство. Според него Йотова може да бъде президент със собствена позиция, без това непременно да означава демонстративни конфликти и „вдигане на юмруци“.

Ден по-рано кандидатурата й действително събра инициативен комитет с представители на културата, спорта, науката и политиката, сред които Лили Иванова, Христо Пимпирев, Вежди Рашидов, Теодосий Спасов и самият Овчаров.

Познавам я от 80-те години

Овчаров подчерта, че подкрепата му за Йотова не е резултат от моментна политическа конюнктура. По думите му двамата се познават още от 80-те години и той добре знае както европейската й ориентация, така и отношението й към ценностите на Европа.

„Знам нейната евро ориентация и абсолютна привързаност към Европа и нейните ценности. Това беше едно от нещата, които ме накараха да я подкрепя“, заяви археологът пред бТВ.

За човек, чиято професионална работа е свързана с историята и археологията, другият решаващ аргумент е културното наследство. Овчаров посочи, че Йотова се е ангажирала да продължи политиката в подкрепа на археологическите обекти - тема, която според него трябва да остане сред държавните приоритети.

Не „юмруци“, а политически опит

Най-силната част от защитата на Овчаров беше насочена към начина, по който според него Йотова би упражнявала президентската власт. Той прогнозира самостоятелна политика, но категорично отдели тази самостоятелност от показната конфронтация.

„Това не означава непременно вдигане на юмруци. Има много други начини“, коментира той. Според Овчаров Йотова ще отстоява позициите си „по един интелигентен начин“, а голямото й предимство е натрупаният през годините политически опит.

Този аргумент има и фактическа основа. Преди да стане вицепрезидент, а впоследствие и президент, Йотова има дълъг европейски политически път, включително като член на Европейския парламент.

Такъв български елит не съм виждал от Първанов

Овчаров беше особено впечатлен от състава на инициативния комитет зад Йотова. „Такъв събран български елит съм виждал при втория мандат на Първанов“, заяви той и определи учредяването на комитета като „много силно“.

Списъкът действително включва представители на различни обществени сфери и хора с различен политически произход. Освен Овчаров сред публично обявилите подкрепата си са Христо Пимпирев, Лили Иванова, Вежди Рашидов, Владимир Николов и редица личности от културата, науката и спорта.

За Овчаров това е знак, че кандидатурата излиза извън обичайните партийни рамки. „Това показва, че хората силно вярват в Йотова. Важно е, че зад нея застава българският елит“, заяви той.

Залагаме имената си

Археологът обаче не даде безусловен чек на подкрепяната от него кандидатура. Напротив - той постави личната си репутация като своеобразна гаранция за избора си.

„Всички залагаме своето име за тези хора и ако те се провалят, се проваляме и ние“, каза Овчаров. Той допълни, че ако впоследствие види сериозно разминаване между очакванията и действията на Йотова, би оттеглил подкрепата си.

Тъкмо това прави позицията му по-силна от обикновеното партийно одобрение - Овчаров представя избора си като лична оценка за качествата и политическия път на Йотова, а не като безусловна лоялност към партия или лагер.