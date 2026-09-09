Парламентът отваря важни закони, нови правила за въздуха и охранителите

Народното събрание влиза в новата парламентарна седмица с пакет от законови промени, които засягат контрола върху вещества, вредни за озоновия слой и климата, работата на частните охранители, данъчното производство и защитата на потребителите.

На първо четене депутатите трябва да обсъдят внесени от Министерския съвет промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, които въвеждат нови контролни и сертификационни механизми и система от санкции. Друга съществена промяна ще позволи на желаещите да работят като охранители да бъдат назначавани и по допълнително трудово правоотношение.

Всичко това е включено в проектопрограмата за работата на парламента от 9 до 11 септември, която подлежи на гласуване в пленарната зала.

Нови правила за веществата, които рушат озоновия слой

Първото четене на промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух трябва да приведе българското законодателство в съответствие с новите европейски правила. Става дума за Регламент (ЕС) 2024/590 за веществата, които нарушават озоновия слой, и Регламент (ЕС) 2024/573 за флуорсъдържащите парникови газове.

Законопроектът определя кои институции ще бъдат компетентни да контролират и сертифицират дейностите, урежда техните правомощия и създава система от санкции при нарушения. Предвиждат се и условия за сертифициране на физически и юридически лица, които монтират, ремонтират, поддържат, възстановяват или извеждат от експлоатация оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове или техни алтернативи. Законопроектът е внесен от Министерския съвет на 3 юли и е разпределен на водещата Комисия по околната среда и водите, както и на комисиите по европейските въпроси и по бюджет и финанси.

Охранителите вече няма да са вързани само с един договор

Другата промяна с пряко отражение върху пазара на труда е в Закона за частната охранителна дейност. В момента законът изисква охранителите да бъдат наемани само по основно трудово правоотношение, което според мотивите създава затруднения за фирмите при намирането на достатъчно хора.

Предложението е това ограничение да бъде разхлабено и охранителна дейност да може да се извършва и по допълнително трудово правоотношение. Така работодателите ще получат по-голям избор при наемането, а хора, които вече работят на друго място, ще могат законно да поемат и допълнителна работа като охранители. Законопроектът е внесен от Министерския съвет още на 16 юни, а водещата Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред вече го е разгледала.

Промени и в парламентарните комисии

Депутатите ще гласуват и промени в състава на постоянни парламентарни комисии, предложени от „Прогресивна България“. Това е част от организационните решения, включени в програмата наред със законодателните точки.

Предстои и разглеждане на законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между България и Норвегия относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2021-2028 г. Документът е внесен от Министерския съвет и урежда рамката, по която страната ще участва в новия период на финансовия механизъм.

Данъци и права на потребителите стигат до второ четене

На второ четене Народното събрание трябва да гласува промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В дневния ред са включени и изменения в Закона за защита на потребителите.

Депутатите ще разгледат и допълнение към закона, с който България е ратифицирала Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с протокола, влязъл в сила на 1 юни 2011 г. Така в един и същ парламентарен блок се събират както вътрешни данъчни промени, така и международните механизми за административно сътрудничество.

Гражданският процесуален кодекс също влиза в залата

На първо четене е предвиден и законопроект за изменение на Гражданския процесуален кодекс, внесен от Министерския съвет. Той е още една от законодателните точки, които депутатите трябва да започнат да разглеждат през седмицата.

Програмата завършва с редовния парламентарен контрол, при който министрите ще отговарят на въпроси и питания на народните представители. Така седмицата събира едновременно екологични, трудови, данъчни, потребителски и процесуални промени, част от които могат да засегнат пряко бизнеса и работещите.