Парламентът отваря важни закони, нови правила за въздуха и охранителите
Депутатите ще решават кой контролира опасните газове и дали охранители ще могат да работят и по втори трудов договор
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Депутатите ще решават кой контролира опасните газове и дали охранители ще могат да работят и по втори трудов договор
Какво предвижда седмичната програма на Народното събрание?
Започна първото редовно заседание на Народното събрание за тази седмица
София. Днес за трети път ще се проведат консултации на парламентарните сили при председателя на Народното събрание Михаил Миков с цел да се постигне с...