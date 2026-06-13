На 82 години Кийт Ричардс стана прадядо!
Внучката му роди момиченце
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Внучката му роди момиченце
Той е инсталиран от задкулисните мрежи човек, заявява конституционалистът
Нека всички заедно оставим следа за децата, призовават организаторите в Стара Загора
Голямата цел е предпазване от вредни зависимости
Разширява познанията им за спорт, култура и здравословен начин на живот
По думите му той се ръководи единствено от принципи и законите на страната
Надежда Йорданова призна, че е знаела за част от фактите и обстоятелствата за оказвания натиск върху съдебната система
В съдебната система винаги са се навъртали такива лобисти
Близо 300 000 българи са хронично зависими от алкохол и наркотици
Борбата със зависимостите включва не само противодействие на употребата на алкохол, опиати и допингиращи средства, но и предпазване от прекомерно заст...
Спектакъл разказва как хора със зависимости откриват изход
Искането до Висшия съдебен съвет, етичната комисия към съдийската колегия на ВСС и Инспектората на ВСС е внесено от „Телеграф медиа” ЕООД
Злоупотребата с алкохол и наркотици се е увеличила от 3,3% на 4,85 на сто...
Той е модел за универсална превенция чрез иновативен подход - събиране на възрастни хора и младежи , които живеят и работят заедно на село
Трябва да се върне задължителното лечение на зависимости, казва доц. Соня Тотева
Айрланд Болдуин, дъщерята на Ким Бейсинджър и Алек Болдуин, излезе от клиниката в Малибу, в която бе приета преди месец. Там се лекуват зависимости къ...