Найденов даде срок за новия главен прокурор и нови правила за ВСС
Правосъдният министър очаква съветът да бъде избран до ноември и обяви механизъм за освобождаване при зависимости
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Правосъдният министър очаква съветът да бъде избран до ноември и обяви механизъм за освобождаване при зависимости
Затягат контрола върху жизнения цикъл на автомобилите
Реформата въвежда ускорени процедури до 12 седмици, по-строг контрол и механизъм за солидарност между държавите
Новият пакт влиза в сила след двегодишен преход и поставя България в ключова роля по външната граница на ЕС
Нови правила забраняват това
Експерти обещават по-точни изчисления и повече яснота
До края на тази година се предвижда подаването на молби за виза да се прави само по електронен път
Инфлацията влиза в изчисленията, мащабът на проблема се оказва по-голям от очакваното
Бакшишите ще бъдат изцяло доброволни
Правителството внесе в Народното събрание промени в закона
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Обединеното кралство прие куп промени
Мярката засяга глоби, за които водачът е уведомен,
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По думите му за 2024 г. са отнети над 1500 свидетелства повече спрямо 2023 г. на водачи
Браншът излезе със специални предложения
Целта е повишаване на нивото на защитеност на документите
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На етикета ще пише колко пъти може да се презарежда батерията