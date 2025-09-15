Край на зубренето в училище! Реформите на МОН

Предвижда се разкриване на нова професионална квалификация „Специалист по ранна детска грижа“

В очакване за реформи започва новата учебна година за учители, ученици и родители, ако депутатите приемат тази есен предложените промени на МОН в училищния закон. От години педагози, министри, родители и експерти говорят за нуждата от промени в образователната система. И типично по нашенски, когато беше публикуван законопроектът с предложения за реформи, част от тях предизвикаха неочаквани (и не чак толкова) реакции, изказваха се съмнения и предположения.

В края на май т. г. Министерството на образованието и науката публикува за обществено обсъждане промени в Закона за предучилищното и училищното образование, а миналия месец министър на Красимир Вълчев обяви, че предстоят над 20 промени в закона. Те засягат както учениците, така и техните учители, директорите на училища регионалните управления на образованието.

Интензивна подготовка по български език за децата, които не го владеят

Едно от значимите изменения в законопроекта е свързано с интензивната езикова подготовка по български език за децата, които не го владеят,включително и за тези, които се връщат от чужбина. Обучението ще бъде индивидуално за учениците от I до VII клас, които ще изучават езика в ускорена програма и постепенно ще се включат в клас със сучениците си. За тези, които изобщо не знаят български, ще се организира подготвителен езиков клас. При недостатъчно добро владеене на българския език се дава възможност и за повтаряне на I клас.

„Промяната се налага, тъй като незнанието на езика създава затруднения и пропуски в последващото обучение на учениците по останалите предмети. Това води до загуба на мотивация, а в дългосрочен план – и до самоизключване и отпадане от системата“, предвижда в тази част изменението на законопроекта.

Ще отпадне ли на Националното външно оценяване в 10 клас?

Министерството на образованието разглежда и възможността за отпадане на Националното външно оценяване в 10 клас, както и намаляването на часовете по чужд език в 8 клас от 18 на 16. Според Красимир Вълчев това ще даде повече време за подготовка на учениците в езиковите гимназии и ще помогне за балансиране на учебните програми.

С друга промяна Министерството подкрепя и младите таланти в областта на математиката и природните науки.

Математическите и природо-математическите гимназии се преобразуват в специализирани

Създават се нов вид специализирани училища – математически и природо-математически гимназии, които ще приемат ученици още след IV клас. Учениците ще могат да продължат обучението си в тях, без да кандидатстват отново след VII клас, а ако желаят, ще могат да кандидатстват в друго училище като освободените места ще се запълват с нови ученици.

Помощната техника - само за образователни цели и екстремни ситуации

Забраната на мобилни телефони в училищата, предизвика много коментари по предложението. Оставя се обаче възможността те да се използват само за строго образователни и медицински цели, както и при форсмажорни обстоятелства. Мотивът е, че използването им пречи на концентрацията, понижава образователните резултати на учениците и влошава техните когнитивни, двигателни, социални, емоционални и комуникативни умения.

Затяга се дисциплината

По отношение на дисциплината в класовете се предлагат законодателни промени, които разширяват правомощията на учителите за налагане на по-голям набор от предупредителни мерки при неприемливо поведение от страна на учениците.

Идеята е конфликтните ситуации да се разрешават бързо и да се избегне налагането на по-тежки санкции.

Предмети без оценки

Предлага се и въвеждане на задължителен избираем час по възпитание в добро и формиране на ценности – „Добродетели и религии“.

Родителите и учениците ще могат да избират от три алтернативни програми за формиране на универсални човешки ценности като честност, уважение, съпричастност, смелост, отзивчивост към нуждите на другите и др., а религията няма да бъде задължителна за никого. По този предмет няма да се поставят оценки.

По-леки раници

Друго предложение предвижда учебниците да са делими като части. Децата ще носят само тази част, над която в момента работят, а при необходимост ще се осигури по-лесна актуализация на конкретното съдържание без да се подменя целият учебник. Към хартиените учебници ще се създават и електронни издания, които ще са обогатени с интерактивно съдържание.

Да му мислят преписвачите

МОН въведе промени в нормативната база, които позволяват анулиране на зрелостни работи, които съвпадат напълно или почти напълно по структура, отговори, формулировки или решения.

Атестацията на преподавателите ще е мотивираща

Вместо наизустяване на факти фокусът се измества към уменията, свързани с реалния живот, критичното мислене и социално-емоционалното развитие.

Атестацията на учителите и директорите ще се замени с далеч по-облекчена годишна оценка за тяхната работа, която да има едновременно проследяваща, но и мотивираща и развиваща функция.

С друго предложение се дава възможност на общините да регулират приема на ученици по места, така че да не се допуска концентрация на деца от уязвими групи в едно училище, а да бъдат разпределяни равномерно в образователните институции. Местната власт запазва правото си да обявява неучебен ден за училищата на тяхна територия, но това може да се случва само за празника на общината.

В извънредни ситуации те ще могат да предлагат на министъра на МОН да обявява неучебни дни.

В областта на ранното детско развитие се предвижда разкриване на нова професионална квалификация „Специалист по ранна детска грижа“ заради нарастващия недостиг от медицински сестри в детските ясли и нуждата от подготвени специалисти.

Предложените промени въобще не са малко, а за голяма част от тях последна дума ще има Народното събрание, затова очакванията са те да влизат в сила поетапно.

Министър Красимир Вълчев: Важни са практическите задачи!

Министър Вълчев припомни, че още преди две години Министерството на образованието и науката (МОН) анонсира, че трябва да се интегрират елементи от съдържанието на природните науки в националното външно оценяване и това беше заложено нормативно още през 2020 г

"Ако погледнете моделите за националното външно оценяване, които ще публикуваме, ще видите, че това е доста минималистична, бих казал скромна крачка. Остава си изпитът по математика и в него ще бъдат включени практически задачи, които ще предполагат и разбирането на основни понятия от природните науки. Например, децата трябва да знаят какво е ток, топлина, съпротивление, какво е ват, киловатчас, волт, да знаят какво е смес и киселинност. Такива ще бъдат практическите задачи. В тези модели ще се видят една няколко задачи. До края на месеца ще имаме рубрика, директория, в сайта на МОН, в която ще публикуваме повече такива задачи. Убеден съм, че когато родителите и учителите ги видят, ще дадат увереност на учениците, защото ще изискват научаването на основните, на най-базовите понятия в природните науки. Няма да се изискват допълнителни частни уроци, ако детето е отделило минималното необходимо внимание в часовете по природни науки", каза в сряда пред журналисти образователният министър.

Той подчерта, че, „ако искаме да имаме по-добри резултати от международното изследване PISA, ако искаме нашите деца да са успешни в живота, трябва да могат да се решават практически задачи“. Един от големите проблеми, констатиран и при международни изследвания, и при националното външно оценяване е, че нашите ученици се затрудняват с решаването на практически задачи. „Те не могат да трансформират една житейска ситуация в математически израз, когато стигнат до него, се справят по-добре, а и природните науки са важни, за да бъдат пренебрегвани", каза министър Красимир Вълчев.

В тестовете от националните външни оценявания за 7 и 10 клас по математика ще се включат задачи, които да интегрират и други предмети. Това ще стане още от новата 2025/2026 учебна година, става ясно от заповед на министъра на образованието и науката, публикувана в сайта на (МОН) миналия месец.

Образователният министър припомни, че по горещия въпрос за въвеждане на предмета "Добродетели и религии" в училище, вече е казвал многократно, че нито едно дете няма да учи религия, въпреки волята му, а ще има възможност за избор и това е алтернативната програма за добродетели.

Министър Вълчев обяви още, че всички учебници по общообразователна подготовка остават напълно безплатни, а учениците ще заплащат единствено за тези, които са свързани с профилирана и професионална подготовка – най-вече в 11 и 12 клас.

Той подчерта, че все по-широко се използват електронни версии на учебниците, което дава нови възможности за учене и по-модерни методи в класните стаи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com