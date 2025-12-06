Овечкин като Роналдо - гони 1000 гола

Александър Овечкин се намира във все по-добра форма през сезона в НХЛ. Руската легенда вкара два пъти за Вашингтон при разгромния успех със 7:1 срещу Сан Хосе, като все по-уверено се доближава до 1000 гола сумарно в редовния сезон и в мачовете по пътя към Купа "Стенли".

40-годишният Ови има 911 попадения в редовния сезон и още 77 в плейофите, като му остават само още 12, за да стигне до заветните 1000.

Срещу Шаркс руснакът вкара на двама различни вратари - Ярослав Аскаров и Алекс Неделкович, като по този начин изравни постижение на Уейн Грецки.

Великия, Пат Лафонтен и Фил Еспозито имат по 13 случая в кариерите си, в които са вкарвали на двама вратари в един мач, а вече и Овечкин може да се похвали със същото.

Втори в тази класация е Брет Хъл (16 такива двубоя), а №1 е Марио Лемьо, който има 21 различни срещи, в които е успявал да прати шайбата в мрежата на двама вратари.

Вашингтон е лидер в класирането на Източната конференция със 17 победи и 11 загуби след 28 мача, като столичани са в серия от шест последователни спечелени двубоя.

Александър Овечкин (на руски: Александр Михайлович Овечкин) е руски хокеист, една от най-големите звезди на съвременния хокей. Играе в НХЛ за отбора на „Вашингтон Кепиталс“, на който е и капитан. Ръст 188 см, тегло 108 килограма.

Бивш играч на „Динамо“, Москва, пристига да играе в NHL през 2004 г. През 2007/2008 г. е топ реализатор в лигата и световен шампион с Русия.

Син е на Михаил Овечкин, бивш професионален футболист и Татяна Овечкина, двукратна олимпийска шампионка по баскетбол. Започва да играе професионално хокей на 16-годишна възраст в Динамо Москва.

На 17 години дебютира за мъжкия национален отбор и отбелязва гол, с което става най-младия играч играл за Русия и най-младия голмайстор.

Още през 2003 г. е искан от отбор от НХЛ (Флорида Пентърс), но тъй като няма навършени 18 години трансферът е спрян. В крайна сметка преминава в НХЛ през 2005 в отбора на Вашингтон Кепиталс, като е избран под номер 1 в драфта, ставайки едва втория руски хокеист след Иля Ковалчук поставен под номер 1.

През дебютния си сезон (2005 – 2006) отбелязва 52 гола (106 точки) и става третият играч по резултатност в НХЛ. Печели и Калдър Трофи – наградата за най-добър новобранец

В началото на 2010 г. е избран за капитан на отбора. През 2011 г. Овечкин се сдобива с фигура в музея на мадам Тюсо. Той е вторият хокеист, на който е направена восъчна фигура.

