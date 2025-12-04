Меси призна за детската си мечта

38-годишният нападател на Интер Маями и националния отбор на Аржентина Лионел Меси разкри за кой клуб е мечтал да играе като дете.

Винаги казвам, че детската ми мечта е била да играя за първия отбор на Нюелс Олд Бойс. Ходех на стадиона, играх там и мечтаех да стана професионален играч в Ла Лига. След това животът ми се промени напълно, защото напуснах на 13 години, дебютирах за Барселона и всичко се случи по начина, по който се случи. Това е нещо, което никога не бих могъл да си представя, дори в най-смелите си мечти. Преживял съм събития, далеч по-големи, отколкото бих могъл да мечтая“, цитира Меси ESPN.

Футболистът играе за Интер Маями от 2023 г. Нападателят преди това е играл за Барселона и ПСЖ. Меси е осемкратен носител на „Златната топка“.





