Ван Дайк каза истината за Салах и Вирц

Лидерът и капитан на английския шампион Ливърпул Върджил ван Дайк коментира изключването на Мохамед Салах от стартовата единайсеторка за втори пореден двубой.

Според "лалето" това трябва да служи като напомняне, че никой няма гарантирано място в състава.

Египетският голмайстор не взе участие в двубоя с Уест Хям (2:0) в неделя, а при равенството срещу Съндърланд (1:1) влезе от скамейката. Това беше първият случай от престоя на Салах на „Анфийлд“, в който той не е титуляр в два поредни мача от първенството.

Срещу „Черните котки“ той се появи през второто полувреме, но не успя да повлияе на играта на мърсисайдци. Така 33-годишният футболист вече няма гол в пет поредни срещи, а в последните 30 има едва седем попадения.

Салах има 250 гола в осемте си сезона за Ливърпул, но от 17 септември е вкарал едва два и това се отразява на отбора.

„Това винаги е било така. Нямаш как да имаш безкрайно доверие - всеки трябва да се представя добре. Мо (Салах) се представя добре, но мениджърът взе решение за последните два мача. Всички искаме най-доброто за клуба“, каза Ван Дайк, цитиран от ДПА.

Нуждая се от него като един от лидерите. Не се притеснявам. Той е разочарован, но това е абсолютно нормално, когато не играеш два мача подред“, добави нидерландецът.

„Има много добра причина клубът да купи играч като него - той е невероятен, играч от световна класа в моите очи, който може само да стане по-добър оттук нататък. Просто трябва да остане концентриран. Да не се разсейва от външния свят, независимо какво се говори за него и да не се интересува от това колко гола е вкарал“, заяви капитанът на „червените“.

В днешно време всеки гледа дали имаш голове, асистенции или сухи мрежи, но също е важно да се забелязва цялостният принос към отбора, който не се показва само в цифрите“, допълни той.

