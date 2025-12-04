Край! Карлос взе окончателното решение

Карлос Насар подписа и коригирания вариант на договора с Българската федерация по вдигане на тежести.

Днес след като Управителният съвет изпрати коригиран вариант на контракта, олимпийският шампион е сложил своя подпис и ще получи възнагражденията си за календарната 2025 година, предаде gol.bg.

В понеделник многократният световен рекордьор подписа публично своя договор, слагайки край на спекулациите дали ще се състезава за друга страна. Карлос отклони примамливи оферти от Бахрейн и Саудитска Арабия, а при обявяването на решението си уточни, че го прави не заради президента Стефан Ботев, а заради всички, които го подкрепят.

Вчера след среща на Управителния съвет договорът на Насар бе върнат за леки корекции. Щангистът имаше 24 часа, за да подпише променения контракт.

Всички корекции по документа са съгласно предварителните договорености между БФВТ и Министерството на младежта и спорта.

