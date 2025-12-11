Нов триумф за Карлос Насар

Карлос Насар триумфира с престижната награда "Спортен Икар" на Фондация "Български спорт" за втора поредна година.

Олимпийският и световен шампион във вдигането на тежести спечели приза единодушно, след като през 2024-а отново доминира на подиума - стана трикратен европейски шампион на първенството в Молдова и завоюва световната титла в категория до 94 кг на шампионата в Норвегия, където постави и световен рекорд в изтласкването.

С пълно съгласие беше избран и носителят на "Спортен Икар" за Отбор на годината - мъжкият национален тим по волейбол, който записа изключително силно представяне и стигна до среброто на световното първенство във Филипините.

Алберт Попов и Тервел Замфиров също получиха награди в категорията за впечатляващо представяне и отличия в зимните спортове.

Тържествената церемония по връчването на наградите "Спортен Икар" ще се състои на 19 декември.

