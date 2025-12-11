Спорт

Нов триумф за Карлос Насар

За втора поредна година шампионът печели престижна награда

Нов триумф за Карлос Насар
Снимка: БГНЕС
11 дек 25 | 15:27
261
Агенция Стандарт

Карлос Насар триумфира с престижната награда "Спортен Икар" на Фондация "Български спорт" за втора поредна година.

Олимпийският и световен шампион във вдигането на тежести спечели приза единодушно, след като през 2024-а отново доминира на подиума - стана трикратен европейски шампион на първенството в Молдова и завоюва световната титла в категория до 94 кг на шампионата в Норвегия, където постави и световен рекорд в изтласкването.

С пълно съгласие беше избран и носителят на "Спортен Икар" за Отбор на годината - мъжкият национален тим по волейбол, който записа изключително силно представяне и стигна до среброто на световното първенство във Филипините.

Алберт Попов и Тервел Замфиров също получиха награди в категорията за впечатляващо представяне и отличия в зимните спортове.

Тържествената церемония по връчването на наградите "Спортен Икар" ще се състои на 19 декември.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема Щанги
Още от Спорт
Коментирай
1 Коментара
Okito
преди 52 минути

Лекарите бяха убедени, че операцията е незаменима, но след завършване на курса зрението ми се възстанови. Съветвам всички да опитат това лекарство, но не можах да го намеря в аптеките, купих го тук:---- https://ieej.lv/ocuvit

Откажи