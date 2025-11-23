Още нищо не е решено! Какво е бъдещето на Карлос Насар

Световният и олимпийски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар все още не е подписал договор с Българската федерация по вдигане на тежести, а разногласията между двете страни остават непроменени.

По-рано президентът на федерацията Стефан Ботев заяви, че вече е постигнато споразумение и че Насар ще стане най-високоплатеният български щангист в историята. Според него документът е напълно готов, като от федерацията са склонни да подпишат именно версията, предложена от състезателя.

Въпреки проведените три срещи между представителите на Насар и ръководството, разликите в позициите им все още не са преодолени, пише gol.bg.

По повод новите слухове, че роденият в Париж шампион може да смени спортното си гражданство, от обкръжението му уверяват, че подобен вариант засега не стои на дневен ред.

