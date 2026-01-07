Легендарен играч на ЦСКА е приет спешно в болница

Големият бивш футболист на ЦСКА Спас Джевизов е приет в болница.

Притеснителната информация съобщи Венцислав Рангелов - председател на Фондация "Нациоали 94". Той сподели това по повод разговор покрай състоянието за Петър Хубчев, Любослав Пенев и Борислав Михайлов, които имат сериозни здравословни проблеми.

Хубчев и Ел Голеадор се борят с онкологични заболявания, докато бившият президент на БФС получи инсулт.

"Нека да кажа, че докато се заминавах с организацията на поклонението на Димитър Пенев, стана ясно от един от феновете на ЦСКА, за състоянието на един друг добър, велик футболист на ЦСКА - Спас Джевизов. Който също в момента се нуждае от подкрепа. И той е в болница, също в нелеко състояние", заяви Венци Рангелов пред "Дарик".

