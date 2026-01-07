Алберт Попов с отличен първи манш

Алберт Попов заема седмото място след първия манш на нощния слалом в Мадона ди Кампильо – трасето, на което преди година постигна исторически успех за българските ски.

Попов стартира с номер 13 и направи силно каране, като финишира на 41 стотни от лидера Едуард Халберг. Финландецът оглави класирането с време 50.29 секунди, а със същото изоставане като българина е и германецът Линус Щрасер.

В челната десетка след първия манш са още Танги Неф, Клеман Ноел, Хенрик Кристоферсен, Тимон Хауган, Атле Ли Макграт, Ейрик Хюстад Солберг и Стивън Амие. Тридесетицата затвори швейцарецът Марк Роша с 52.03 секунди.

Вторият български представител Калин Златков не успя да завърши първия манш и е сред 22-мата отпаднали състезатели, а кореецът Дон Хюн Юн изобщо не стартира.

Решаващият втори манш е с начало в 21:50 часа българско време и ще бъде предаван пряко по БНТ 3.

