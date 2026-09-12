Провал за Алберт Попов на финала на сезона
С доста неприятно класиране в слалома
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С доста неприятно класиране в слалома
Такъв погром не съм виждал никъде
Цели 11 елитни слаломисти не зазършиха първия манш
Най-добрият български скиор завърши 18-и в последния си старт преди Олимпиадата в Милано/Кортина
На едно от най-знаковите трасета в алпийския календар българинът направи два много качествени манша
Той стартира с номер 13 и направи силно каране
Ето къде се класира българинът в слалома при мъжете от Световната купа по ски алпийски дисциплини
В момента той се готви за старта на новата кампания и за участието си на Олимпийските игри през февруари
Какво се случи в Заалбах
Това, което правим от години, дава своите плодове, каза шефът на ски федерацията
Трябва да се променят много неща, включително и законите, каза още тя
8 януари става символ на чудото в зимните ни спортове
Кога отново ще се състезава
Утре е слаломът в Аделбоден, няма време за празнуване
Гледаме с надежда към „Милано Кортина 2026“, каза още тя
За какво съжалява Камен Алипиев
Зрителите останаха възмутени
Искам да видя повече деца в моята страна да се запалят по този великолепен спорт, каза шампионът
45 години след успеха на Пепи Попангелов
Какво се случи