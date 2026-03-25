Провал за Алберт Попов на финала на сезона

Алберт Попов завърши на последното 23-о място в последния слалом за сезона от Световната купа. Надпреварата се проведе в норвежкия курорт Хефиел в близост до Лилехамер.

Попов остана последен след първия манш на 4.88 секунди зад водача Лоик Меяр от Швейцария и въпреки че тръгна първи във втория манш, той отново натрупа голям пасив по трасето, като бе почти шест секунди зад победителя и на повече от секунда зад предпоследния Доминик Рашнер от Австрия.

Победител в последния слалом за сезона стана представителят на домакините Тимон Хауган с общо време 2:03.75 минути. Той бе трети след първия манш, но направи много силно каране във втория. Хауган изпревари с 44 стотни олимпийския шампион от Милано-Кортина Лоик Меяр, който водеше след първия манш.

На трето място приключи финландецът Едуард Халберг, който бе осми след първото каране, но направи много силен втори манш и завърши на подиума. Това е шеста победа за Хауган в слалома за Световната купа и втора за настоящия сезон, като първата му бе във Вал д'Изер (Франция) през декември.

