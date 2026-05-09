Мидълзбро и Саутхямптън блокираха заради скандал преди мача

Мидълзбро и Саутхямптън завършиха без голове 0:0 в първия полуфинален плейоф за място във Висшата лига и оставиха всичко да се решава в реванша. Двубоят на "Ривърсайд" премина под сянката на скандал часове преди началото, след като се появи информация, че човек от щаба на Саутхямптън е шпионирал тренировка на домакините.

На терена Боро имаше повече положения и контролираше големи периоди от срещата, но не успя да стигне до победен гол. В крайна сметка интригата остана напълно жива преди реванша на Южния бряг.

Скандал още преди първия съдийски сигнал

Напрежението около мача започна още преди началото му. Английски медии разкриха, че човек от щаба на Саутхямптън е наблюдавал тактическа тренировка на Мидълзбро.

Случаят бързо предизвика реакции около двата клуба и допълнително нажежи атмосферата преди полуфиналния сблъсък.

Боро натискаше, но не вкара

Домакините бяха по-активният тим през по-голямата част от срещата и създадоха по-чистите положения.

Големият пропуск за Мидълзбро обаче се оказа Томи Конуи, който не успя да реализира най-добрите шансове на своя тим. След последния съдийски сигнал играчите на Боро напуснаха терена видимо разочаровани от изпуснатата победа.

Саутхямптън оцеля и удари греда

Въпреки натиска на домакините "светците" имаха своите моменти в края на двубоя.

Най-близо до попадение беше капитанът в тези минути Тейлър Харууд-Бейлис, чийто удар с глава срещна гредата.

Така и двата отбора останаха без гол, а полуфиналът ще бъде решен в реванша.

Всичко остава отворено

Подобно на другия плейофен полуфинал между Милуол и Хъл, и тук първата среща приключи при 0:0.

Милуол приема своя реванш на 11 май, а ден по-късно Мидълзбро гостува на Саутхямптън в решителния мач за място на финала в битката за Висшата лига.

