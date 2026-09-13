Мидълзбро и Саутхямптън блокираха заради скандал преди мача
Пропуски и греда запазиха интригата жива в битката за Висшата лига
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Пропуски и греда запазиха интригата жива в битката за Висшата лига
Отборът на Гуардиола обърна втородивизионния Саутхямптън и продължава серията си
Гол в 85-ата минута прати втородивизионния тим на полуфинал и срина фаворита
С основна заслуга за успеха беше записалият две асистенции Федерико Киеза
„Светците“ пък остават закотвени на последното 20-о място
Сити излезе с две точки пред Ливърпул, който утре гостува на Арсенал в голямото дерби на върха
Саутхямптън отстрани Арсенал
Страхотен мач, радва се треньорът на Саутхямптън
Топчиите падат 2:3, Челси бие 2:1
Служители на "Саутхямптън" влязоха в ролята на сватовници за свои фенове. Сцената, достойна за Свети Валентин, се разигра по време на победата 2:0 над...