Ливърпул елиминира Саутхамптън, силен дебют за Исак

Ливърпул елиминира Саутхямптън с 2:1 в третия кръг от турнира за Купата на лигата, игран на стадион „Анфийлд“. С основна заслуга за успеха беше записалият две асистенции Федерико Киеза.

Новият нападател на мърсисайдци Александър Исак можеше да открие головата си сметка още в 44-ата секунда, след като беше изведен на позиция сам срещу вратаря. Шведският национал обаче би право в тялото на Алекс Маккарти.

„Светците“ заиграха много смело и на почивката дори бяха отправили повече удари (5:3), макар да имаха само два точни шута, за разлика от трите точни стрелби на домакините. Една от тях се оказа и голова, защото в 43-ата минута Исак все пак вкара отблизо. Този път Маккарти сбърка при изнасянето на топката и я подари вдясно за Федерико Киеза, който не се полакоми и пусна към тъмнокожия дългуч с №9.

На два пъти късметът сериозно покри Ливърпул през първата част – Джо Гомес беше на сантиметри от куриозен автогол при нескопосан опит да изчисти, а напречната греда спря топката пир удара на Флин Даунс.

Изключително дейният в атака Феде Киеза пък беше спрян от вратаря на гостите при плътен изстрел от петнайсетина метра и като цяло момчетата на Арне Слот не показаха истинската си офанзивна мощ, макар формацията да беше необичайно експериментална.

След час игра Киеза все пак опъна мрежата на съперниковата врата, но попадението правилно беше отменено заради видима засада на италианския фтболист.

В 76-ата минута Ливърпул получи звучен шамар след много груба грешка на Ендо, който върна слабо с глава и „изведе“ Ший Чарлз на стрелкова позиция. Последният не сбърка и вкара отблизо – 1:1!

В 85-ата минута обаче най-добрият на терена си каза думата – Федерико Киеза. Синът на Енрико Киеза получи страхотен пас от Анди Робъртсън, пое топката майсторски и чукна към Юго Екитике, който вкара на празна врата. В случая обаче празна беше и главата на Екитике, който си съблече фланелката и по правилник получи жълт картон. За него обаче той беше втори след официалната санкция от 53-ата минута и така Ливърпул остана с 10 души по възможно най-глупавия начин.

Саутхямптън се опита да се възползва от численото си предимство в минутите до края, но така и не стигна до голово положение, пише gol.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com