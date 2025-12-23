Още контузии? Арне Слот даде информация за Ливърпул

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот даде актуална информация за състоянието на петима футболисти преди предстоящия сблъсък с Уулвърхемптън по-късно тази седмица. „Мърсисайдци“ са изправени пред сериозни кадрови предизвикателства, като няколко ключови фигури остават под въпрос или са твърдо аут от сметките.

Ливърпул със сигурност ще бъде без нападателя Александър Исак, който в понеделник претърпя операция. Към него в списъка на отсъстващите се присъединяват Уатару Ендо и Джо Гомес, които лекуват контузии и няма да бъдат на разположение за домакинството на „Анфийлд“.



Ситуацията около Конър Брадли и Коди Гакпо остава неясна, като Слот оценява шансовете им за участие на „50-50“.

„Конър не тренира с нас днес, няма да тренира и утре. В петък ще преценим точно какво е състоянието му и дали ще може да попадне в групата за уикенда. Ситуацията с Коди е сходна,“ обясни нидерландският специалист.



На фона на контузиите, Арне Слот успокои феновете относно състоянието на Флориан Виртц. Плеймейкърът с номер 7 ще бъде на линия за двубоя в събота.

„Той се адаптира все по-добре към Висшата лига. В един идеален свят бих му дал малко повече почивка, но той ще бъде с нас в събота,“ потвърди Слот.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com