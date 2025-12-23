Това е най-скъпият клуб в света

Преди едва девет години най-скъпият спортен клуб в света беше оценяван на 5 милиарда долара – сума, която днес не би намерила място дори в топ 50. Финансовият ръст на водещите спортни организации продължава с огромни темпове, показва последната класация на Forbes.

За десета поредна година начело застава Далас Каубойс от Националната футболна лига на САЩ. Стойността на клуба вече е оценена на внушителните 13 милиарда долара, което представлява увеличение от около 30% спрямо миналата година. Причината е ясна – през последния сезон приходите на тима надхвърлиха 1,2 милиарда долара. Само един друг спортен отбор в света се е доближил до тази сума, като изостава със 105 милиона.

Общата стойност на 50-те най-скъпи спортни клуба достига 353 милиарда долара. Това е с 22% повече спрямо предходната година и над два пъти повече в сравнение с преди четири години. Северна Америка доминира напълно в класацията с 44 от 50 отбора.

В топ 20 присъства само един европейски клуб – Реал Мадрид. Испанският гранд, рекордьор по титли в Шампионската лига, заема 20-ото място със стойност от 6,75 милиарда долара.

Втората позиция е за баскетболния Голдън Стейт Уориърс с 11 милиарда долара. Следват Лос Анджелис Рамс с 10,5 млрд. и Ню Йорк Джайънтс с 10,1 млрд., и двата от НФЛ. Пети е Лос Анджелис Лейкърс, оценен на точно 10 милиарда долара, като отборът бележи сериозен скок спрямо миналата година.

След тях се нарежда Ню Йорк Никс с 9,75 млрд., а в челната десетка влизат още Сан Франциско Форти Найнерс, Филаделфия Ийгълс, Чикаго Беърс, Ню Йорк Янкис и Ню Йорк Джетс. В класацията попадат и Лас Вегас Рейдърс, Вашингтон Командърс, Лос Анджелис Клипърс, Маями Долфинс и Хюстън Рокетс.

Точно над Реал Мадрид са бейзболният Лос Анджелис Доджърс и Денвър Бронкос, оценени на по 6,9 милиарда долара.

Вторият най-скъп футболен клуб в света е Манчестър Юнайтед. Английският гранд заема 24-ото място със стойност от 6,6 милиарда долара. Барселона е на 42-ра позиция с 5,65 млрд., а Ливърпул се нарежда 48-и с 5,4 млрд., като при мърсисайдци няма почти никаква промяна спрямо миналата година.

Любопитен факт е отсъствието на актуалния носител на Шампионската лига Пари Сен Жермен, както и на германския колос Байерн Мюнхен, които не намират място сред първите 50.

В класацията присъстват и два отбора от Формула 1. Ферари заема 26-ото място със стойност от 6,5 милиарда долара, докато Мерцедес е на 34-та позиция с оценка от 6 милиарда долара.

