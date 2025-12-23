Левски с шокиращ ход за бивша звезда

Бившата звезда на Левски – Уелтън, скоро ще стане свободен агент, но мечтаното за него и фенове завръщане в 26-кратния шампион на България далеч не е сигурно.

Японският Гамба Осака е на крачка от раздяла с бразилския нападател. Лявото крило бе продадено от Левски на Гамба за 3 милиона евро, но не успя да се наложи в клуба от Осака. През есента стана ясно, че кариоката е търсил контакти с ръководството на „сините“ за евентуално завръщане на „Герена“. Сега Гамба прави сериозни рокади в състава, като иска да се раздели както с Уелтън, така и с други чужденци.

Така клубът иска да освободи място за други футболисти от чужбина, с които да опита да вдигне нивото. Основна цел е тунизийският национален защитник Рами Кайб, който в момента е в шведския клуб от първа дивизия Елфсборг. Кайб наскоро беше забелязан в Япония с нападателя на Гамба Осака Денис Хумет.

Ако Уелтън разтрогне договора си с японците, това ще направи преминаването му в Левски много по-лесно – като свободен агент. На „Герена“ обаче не са много оптимисти за евентуално завръщане на техничния бразилец, пише „Мач Телеграф“. Причината е, че на левия фланг „сините“ разполагат с Ради Кирилов – безспорния лидер на отбора в момента. От друга страна, Уелтън ще струва доста пари като заплати и бонуси и това би взривило обстановката в съблекалнята.

