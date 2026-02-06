Енкисо вдъхнови Страсбург за 3:1 над Монако

Страсбург се класира за четвъртфиналите в турнира за Купата на Франция след победа с 3:1 над Монако, а големият герой за домакините беше парагвайският полузащитник Хулио Енкисо, който реализира два гола през второто полувреме. Успехът дойде след силно представяне на елзасците, които бързо наложиха темпото си и не позволиха на съперника да разгърне играта си.

Монако пристигна със самочувствие след три поредни мача без допуснат гол, но тази серия беше прекъсната още в 7-ата минута. Крилото Марсиал Годо се измъкна зад защитата след подаване на Хоакин Паничели и с точен удар покрай вратаря Филип Кон откри резултата за Страсбург.

До почивката двубоят се превърна в здрава битка в средата на терена, като гостите от Монако натрупаха четири жълти картона заради агресивни влизания. Въпреки това те трудно намираха решения срещу бързите преходи на домакините.

След подновяването на играта натискът на Страсбург даде резултат и в 55-ата минута Хулио Енкисо удвои преднината след асистенция на Валентен Барко. Монако върна интригата три минути по-късно чрез Мика Биерит, но само след още три минути Енкисо нанесе втория си удар в мача и оформи крайното 3:1.

В следващата фаза Страсбург отново ще бъде домакин и ще приеме играещия в Лига 2 тим на Реймс. В останалите четвъртфинали, които ще се изиграят през следващия месец, Лион приема Ланс, Марсилия е домакин на Тулуза, а Ница ще посрещне край Лазурния бряг бретонците от Лориен.

